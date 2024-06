L'Orchestre de chambre de Genève fait chanter clients et employés des supermarchés

Accompagnés de musiciens de l'Orchestre de chambre de Genève, clients et employés ont transformé samedi dernier leur supermarché en lieu d'expression artistique le temps d'un concert. Une initiative appelée à se renouveler dans les mois qui viennent.

Dans le cadre d'un appel à projets initié par le Canton de Genève, l’Orchestre de chambre de Genève (OCG) et le Pourcent culturel Migros se sont engagés à créer des chœurs dans plusieurs supermarchés de la ville du bout du lac, en transformant ces espaces de vie quotidienne en lieu artistique.

Samedi 15 juin, un ensemble vocal réunissant employés, clients et habitants du quartier des Pâquis s'est produit sous la houlette d'une cheffe de choeur habitant le même périmètre, avec pour objectif d'insuffler de la culture dans le quotidien.

"Quoi de plus quotidien qu'un supermarché? Le but de ce projet est de faire se rencontrer des personnes qui n'ont pas l'habitude de discuter", explique Victoria May, la responsable de l’action culturelle de l'OCG dans le 19h30 du 16 juin. Il vise à offrir à toute personne l’opportunité de participer à la création artistique et de renforcer les liens sociaux à travers la musique.

Plusieurs répétitions en amont

En amont, trois ateliers et une répétition générale ont permis de roder le programme et d'échauffer des voix parfois peu habituées à l'exercice. Le jour J, les instrumentistes de l'orchestre se sont joints au choeur pour accompagner le concert.

"C'est un projet à la fois social et artistique", témoigne Madeleine, une retraitée du quartier qui n'a pas hésité à se lancer dans l'aventure: "Un concert dans un centre commercial, je trouve ça génial". Eric, employé du supermarché et participant à l'expérience, souligne quant à lui le rapport différent à la clientèle que génère cette aventure musicale.

L'expérience sera renouvelée à l'automne 2024 à Versoix avec quatre ateliers de répétitions suivis d'un concert le 12 octobre.

Sujet TV: Sarah Jelassi

Adaptation web: mh