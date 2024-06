L'inusable légende de la country Willie Nelson sort "The Border", son 175e album

Le légendaire Willie Nelson, 91 ans, sort un nouvel album, ce serait son 152e, voire 175e si l'on tient compte des collaborations et albums de concerts. Le monstre sacré de la country avec son éternel bandana rouge autour du front et sa voix si particulière ne semble pas prêt à prendre sa retraite.

Willie Nelson, c'est cette voix si particulière, si profonde, parmi toutes les autres stars de "We Are The World" en 1985. Rebelle contre la classe dirigeante, le pouvoir établi, sur des sujets sociétaux comme le droit au mariage gay, la légalisation du cannabis ou encore la lutte contre le racisme, il se lance dans la musique comme compositeur, puis interprète dès les années 1960. Producteur, chanteur et même acteur, Willie Nelson multiplie les casquettes et les albums.

Aujourd'hui, le chanteur légendaire de country sort "The Border", un nouvel album avec lequel il pose notamment son regard sur la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique, ainsi que sur la misère de l'immigration. Il chante le point de vue d'un garde-frontière qui éprouve alors de l'empathie pour les personnes qu'il met en garde à vue.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Mexique, humour, amour et incertitude

Les influences de la musique mexicaine ont traversé presque toute l'œuvre de Willie Nelson. Dans ce nouvel enregistrement, c'est même plus que cela puisque l'artiste rend un véritable hommage à son Texas natal et à sa frontière avec le Mexique.

"The Border" est également un disque plein d'autodérision. En témoigne le titre "What If", une chanson jazzy sautillante sur un nouvel amour qui, à son âge, pourrait bien être le simple fruit de son imagination. A l'humour et à l'amour se mêle aussi la thématique du deuil, tant il est vrai qu'à 91 ans, Willie Nelson devient l'un des rares survivants parmi ses proches décédés.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Avec sa voix et sa guitare toujours aussi vives, le rebelle Willie Nelson signe en tout cas avec "The Border" un album plein d'esprit et de justesse.

Sujet radio: Yves Zahno

Adaptation web/ld