L'Estival Open air ouvre ses portes avec Dionysos, Kyo et la mythique Fonky Family

La 32 édition de l'Estivale Open air, à Estavayer-le-Lac (FR), s'ouvre ce mercredi avec Dionysos, Kyo et la Fonky Family. Jusqu'à samedi, Louane, Kaaris, Patrick Bruel, Aliose, Phaanee de Pool fouleront aussi la Grande Scène.

Pour cette édition 2024, les programmateurs de l'Estivale Open air, qui se déroule à Estavayer-le-Lac (FR) jusqu'au 3 août ont choisi des têtes d'affiche diverses qui devraient contenter un large public. Sur la Grande Scène et sur la Scène du Lac, on pourra entendre du rock, du rap, de l'électro, de la chanson française et du clubbing.

En ouverture ce mercredi, Dionysos proposera un véritable spectacle de rock n’roll à 360 degrés, incluant chansons et mise en scène des personnages emblématiques de l’histoire du groupe qui fête ses 30 ans. Un peu plus tard, toujours sur la Grande Scène, c'est Kyo qui soufflera les 20 ans de son album "Le Chemin". Le groupe jouera l’intégralité de cet album, mais aussi les plus grands titres de sa discographie, avant de laisser leur place à la mythique Fonky Family dont c'est l'unique date en territoire helvétique. Les rappeurs marseillais sont de retour cet été, après sept ans d'absence.

Présence des Suisses Slimka, Aliose ou encore Phanee de Pool

Jusqu'à samedi soir, on pourra entendre Louane (jeudi), Kaaris (vendredi) ou encore Patrick Bruel (samedi). Et sur le plan suisse, le programme offre la présence de DJ Ronfa (mercredi), du rappeur Slimka (vendredi), d'Aliose (samedi) ou encore de Phanee de Pool (samedi).

Tout en reconduisant son partenariat avec le Chant du Gros, un abonnement à Estavayer offrant une entrée libre le jeudi au Noirmont et vice-versa, l’open air fribourgeois a aussi travaillé sur la mobilité pour réduire le trafic au centre-ville au maximum. La manifestation affiche un budget de 2,5 millions de francs.

aq avec ats