KT Gorique et l'Orchestre de chambre de Genève font rimer hip-hop et classique

Marier hip-hop et musique classique lors d'un concert unique, tel est le programme annoncé vendredi 27 septembre au Bâtiment des Forces Motrices, à Genève. La rappeuse valaisanne KT Gorique fera sonner son flow percutant sur des arrangements classiques joués par l'Orchestre de chambre de Genève.

Réinterpréter des morceaux de Beethoven ou de Schubert, tout en y apposant le flow et la gouaille de la rappeuse KT Gorique. Pour le lancement de sa saison, l'Orchestre de chambre de Genève (OCG) a décidé de créer un pont entre différentes cultures musicales. Pour mener ce projet unique, l'OCG a fait appel à la cheffe d'orchestre Nandingua Bayarbaatar.

Décloisonner les genres

"A la base, c'était une idée de l'Orchestre de chambre de Genève de faire un mash-up entre le classique et mon univers, avoue KT Gorique dans le 12h30 du 23 septembre. Pour quelqu'un qui fait du hip-hop, c'est intéressant d'intégrer cet univers pour montrer comment fonctionne notre genre musical, tout en le partageant avec des personnes qui ne sont peut-être pas habituées à écouter ce genre de musique", poursuit la rappeuse valaisanne.

Une volonté de décloisonner les genres qui se retrouve également chez Nandingua Bayarbaatar: "Pour moi, c'est hyper important de réunir des publics différents. Avec d'un côté ceux qui écoutent du hip-hop et de l'autre ceux qui écoutent du classique".

Travail de l'ombre

Concrètement transposer hip-hop et classique a nécessité un énorme travail, notamment pour ce qui concerne les arrangements musicaux. KT Gorique et son producteur Riga ont listé les morceaux que la rappeuse souhaitait interpréter sur scène: "Certains ont été sélectionnés par l'orchestre et des arrangements ont été faits par Igor Martinez. De leur côté, ils nous ont envoyé une liste de morceaux classiques très connus et on a sélectionné des boucles à l'intérieur pour recomposer un morceau de hip-hop", détaille la rappeuse.

"L'arrangeur de l'OCG et le producteur de KT Gorique ont fait un énorme boulot, abonde Nandingua Bayarbaatar. Au final, on m'a donné une partition que je défends. Mais les partitions et le son qui ont été travaillés en amont, c'était un long travail". La cheffe d'orchestre et la rappeuse avouent se réjouir de partager ce concert de hip-hop symphonique, qui risque d'attirer un public pour le moins bigarré.

Propos recueillis par Guillaume Rey

Adaptation web: Sarah Clément