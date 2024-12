Kristina, ex-chanteuse de Kadebostany, fait sa mue pop sous le nom de Saint Stacy

Saint Stacy est le nouveau projet de l'artiste neuchâteloise Kristina, ex-chanteuse du groupe Kadebostany. Elle a publié le 13 novembre un premier EP intitulé "Feel Like Myself". Son premier album est prévu pour mars 2025 et sera suivi d'une tournée européenne.

Kristina est née à Saint-Pétersbourg, en Russie. A l'âge de quatorze ans, elle débarque en Suisse avec sa maman, au Locle (NE). La chanteuse, compositrice, parolière, productrice et créatrice de mode vit désormais à Lausanne. Elle a été durant quatre ans, de 2016 à 2020, la chanteuse, sur scène, du groupe électro-pop lausannois Kadebostany.

Aujourd'hui, c'est avec son projet Saint Stacy que Kristina est de retour. Son premier EP, "Feel Like Myself", s'inscrit dans la continuité de ce qu'elle a fait précédemment et est né de l'envie d'apprendre de nouvelles choses. "Se redécouvrir d'une nouvelle manière, repousser un peu mes limites... l'EP s'appelle 'Feel Like Myself' parce que c'est se découvrir soi-même sous d'autres dimensions", explique-t-elle dans l'émission Vertigo du 27 novembre.

Depuis le printemps 2023 et le lancement de sa nouvelle aventure musicale, Saint Stacy a déjà pris une belle ampleur avec plus de dix millions d’écoutes sur les plateformes.

Une artiste-éponge

Le nom de son projet, Saint Stacy, Kristina l'a choisi pour plusieurs raisons: "Le côté esthétique, le côté sonore et même visuel. Beaucoup de choses m'ont fait dire que c'était moi".

Kristina trouve ses inspirations dans la mode et dans tout ce qui l'entoure, puis compose à la guitare. En résultent des titres pop mais aussi des ballades introspectives et atmosphériques. "Je pense que je ne le fais pas exprès. Je suis une sorte d'artiste-éponge qui va un peu partout. Le soir, je note les choses que j'ai aimées. J'ai des cahiers avec énormément de dessins et de mots-clés. A partir de cela naissent des designs ou des chansons", indique la chanteuse.

Un projet comme une marque

Pour la chanteuse, la mode et la musique fonctionnent de manière très similaire. Elle brode ses chansons, compose avec les matières. Pour Saint Stacy, l'artiste fait tout elle-même, de la composition à l'écriture, en passant par l'enregistrement et la production: "Je veux apprendre des choses nouvelles. C'est ce qui m'enrichit en tant qu'artiste et me donne encore plus d'idées".

Saint Stacy, Kristina en parle un peu comme d'une marque. "C'est vrai. Je m'y connais mieux en création de marque qu'en production", conclut l'artiste en riant.

Propos recueillis par Anne Laure Gannac

Adaptation web: ld