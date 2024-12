Kendrick Lamar, entre odes rap à la Californie et saillies contre Drake

Le poids lourd du hip-hop américain Kendrick Lamar a publié le 22 novembre un nouvel album imprévu intitulé "GNX", du nom de l'un des modèles de la marque de voitures Buick. Le rappeur californien y évoque entre autres son clash avec son concurrent Drake qui a depuis porté l'affaire devant la justice.

Dès le morceau d'ouverture, Kendrick Lamar fait allusion à la rivalité qui l'oppose à Drake. La star de la côte Ouest américaine reproche au vétéran Snoop Dogg d'avoir partagé sur Instagram un titre humiliant de Drake à son encontre.

Longtemps confinée à une guerre de mots assez conventionnelle, l'inimitié entre Kendrick Lamar et Drake a pris un tour acide au début de l'année. Les deux stars ont multiplié les "diss tracks", ces morceaux conçus pour ridiculiser l'adversaire, avec des accusations retentissantes.

Titulaire du prestigieux prix Pulitzer, Kendrick Lamar a notamment sous-entendu sur le titre "Not Like Us" que Drake aurait eu des relations sexuelles avec des mineures et a accusé le rappeur canadien métis d'être un "colonisateur" de la culture noire américaine. De son côté, Drake a suggéré que des infidélités, voire des abus, ont entaché la relation entre Kendrick Lamar et sa fiancée.

L'affaire devra être tranchée devant la justice. Le rappeur canadien Drake a porté devant les tribunaux le clash venimeux qui l'oppose à Kendrick Lamar, en accusant Universal Music d'avoir gonflé les écoutes de la star du hip-hop californien et de l'avoir diffamé (lire encadré).

"GNX", coproduit par Jack Antonoff (Taylor Swift ou Lana Del Rey) et son acolyte Sounwave, est le premier album de Kendrick Lamar depuis "Mr Morale & The Big Steppers" sorti en 2022 et qui lui a valu trois Grammy Awards, sur les 17 récoltés au cours de sa carrière.

>> A lire, cette chronique de l'album "Mr Morale & The Big Steppers" de Kendrick Lamar sorti en 2022 : Le rappeur Kendrick Lamar mêle introspection et critique sociale

Hommage à Lil Wayne, Tupac Shakur ou Gil Scott-Heron

Dans ce sixième opus qui débute par les vocalises habitées de la mariachi mexicaine Deyra Barrera, le rappeur de Compton, célèbre banlieue défavorisée de Los Angeles, adresse une sorte de lettre d'amour à la Californie. Il y évoque également sa prestation à venir lors du prochain Super Bowl en février 2025.

Il sera la tête d'affiche du concert de la mi-temps pour cette grand-messe annuelle du football américain, qui se déroulera à la Nouvelle-Orléans. Un choix qui a provoqué une petite polémique chez les fans de rap: certains ont estimé que le rappeur Lil Wayne, natif de la ville, aurait dû être la star de l'événement.

Dans son nouveau morceau "Wacced Out Murals", Kendrick Lamar rend hommage au rappeur de Louisiane, en expliquant qu'il avait l'habitude d'écouter un de ses titres. Mais "ironie du sort, je crois que mon travail acharné à fait du tort à Lil Wayne", lâche-t-il. Lamar dédie aussi un titre à son idole hip-hop Tupac Shakur ou au crooner Luther Vandross décédé en 2005, tout en revisitant un morceau de Gil Scott-Heron. Les douze titres de cet album imprévu sont tous de potentiels tubes R’n’B.

