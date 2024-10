Jul revient avec "13'Organisé 2", deuxième album fédérant le hip-hop marseillais

En 2020 est sorti "13'Organisé", un album phénomène mettant à l'honneur la scène hip-hop marseillaise et son langage fleuri. L'instigateur du projet, Julien Mari alias Jul, a publié le 4 octobre "13'Organisé 2", un deuxième album collectif rassemblant à nouveau les rappeurs de Marseille.

Après le succès d'un premier album collectif en 2020, Jul, rappeur marseillais de 34 ans, réunit à nouveau le Tout-Marseille et sort le disque "13'Organisé 2". Le disque est paru après un premier morceau dévoilé cet été intitulé "Bande organisée 2", dont le clip a fait plus de deux millions de vues en 48 heures.

Si le premier opus du projet rassemblait déjà beaucoup d'artistes - une cinquantaine -, ce deuxième album est plein à craquer. Ce sont plus de 150 artistes marseillais qui ont répondu présents, des plus obscurs aux plus médiatiques. Une véritable armée qui d'un côté met en avant les nouveaux talents prometteurs de la scène et, de l'autre, met à l'honneur des légendes comme Akhenaton (IAM), Le Rat Luciano (La Fonky Family), Soprano (Psy4 de la Rime), Bouga ou encore Kenza Farah.

Au-delà d'être une prouesse en termes d'organisation, "13'Organisé 2" est une manière de fédérer la scène artistique de la cité phocéenne en musique. Le véritable tour de force pour Jul, c'est sa dévotion à sa ville, mais aussi à sa culture musicale.

Si la France paraît désunie d'un point de vue politique ou social, Marseille, grâce à Jul, démontre une solidarité à toute épreuve et prouve que le rap représente bien plus qu'une musique populaire.

Ce nouvel album composé de 34 titres, qui s'achève par un freestyle en huit parties où sont concentrés les 165 rappeurs présents, constitue ainsi une photographie sonore du paysage musical du département des Bouches-du-Rhône dont le code officiel est le 13.

