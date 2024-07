Jalen Ngonda et Brittany Howard chantent la soul d'hier et d'aujourd’hui au Montreux Jazz

Tous les deux originaires des Etats-Unis, Jalen Ngonda et Brittany Howard ont proposé dimanche 14 juillet deux performances impressionnantes sur la scène du Casino. L’une rendant hommage à la soul des années 1960 et 1970, l’autre modernisant le genre dans un style pop et alternatif.

Il est 20h30 ce dimanche 14 juillet à la scène du Casino au Montreux Jazz Festival. Tandis que Jalen Ngonda commence à jouer, les retardataires continuent à être guidés par les bénévoles vers leurs places assises. Il s’agit du deuxième concert à Montreux de l’Américain qui vit désormais à Liverpool, en Angleterre. Lors du premier datant de 2019, il avait assuré la première partie de la chanteuse et rappeuse Lauryn Hill. Vêtu d’un costume blanc dans le style des années 1970, muni de sa guitare et accompagné de son groupe, il captive immédiatement le public en le faisant voyager dans l’âge d’or de la soul des années 1960 et 1970.

Le premier album du musicien, "Come Around and Love Me", sorti en 2023, prend vie sur scène avec des envolées vocales sans retenues de la part du chanteur. Même sur les chansons plus lentes comme "What A Difference She Made" ou "So Glad I Found You", Jalen Ngonda parvient à garder l’attention du public avec des improvisations impressionnantes dans lesquelles il prend du plaisir, à l’aise avec sa voix. Il le fera aussi chanter sur "If You Don’t Want My Love". Un joueur de saxophone agrémente aussi l’ensemble de solos mélodiques.

À l’occasion du Festival lémanique, le musicien a préparé une surprise pour le public avec une reprise du standard jazz "My Funny Valentine", seul avec sa guitare. "Nous sommes dans un festival de jazz; il fallait donc bien que je joue une chanson de jazz!" lance-t-il au public à la fin de celle-ci, sous un tonnerre d’applaudissements.

Brittany Howard, explosions colorées

Après environ trente minutes de pause, c’est au tour de la chanteuse originaire du sud des Etats-Unis Brittany Howard de prendre place sur scène. Vêtue d’une tunique brillante et colorée rappelant celles portées par les chœurs de gospel, elle entame son set avec des chansons issues de son dernier album solo, "What Now?". "Je ne suis pas revenue au festival depuis 2012. Il s’agit du dernier concert de notre tournée. Cela fait du bien d’être de retour!" lance-t-elle au public.

Brittany Howard chante sur la Scène du casino au Montreux jazz festival, le 14 juillet 2024. [FFJM 2024 - Anna Francesca]

Brittany Howard chante en harmonie avec ses deux choristes et son claviériste tout en souriant au public, qu’elle regarde à travers ses lunettes de soleil rondes. Se baladant des deux côtés de la scène, elle n’oublie personne, pointant du doigt ses fans sur les côtés et à l’arrière de la salle également. Accompagnée de nombreux musiciens, elle présente son groupe au fil de son set, tandis qu’ils et elles entament des solos endiablés.

Si son concert commence de manière calme, Brittany Howard sait aussi réveiller le public. De son précédent album, "Jaime", elle interprétera notamment "Baby" et "13th Century Metal", sur laquelle elle prendra des airs de prêtresse, prêchant la fraternité et l’entraide en réponse aux problèmes sociaux-politiques de son pays, mais aussi du monde entier. Idem sur "Prove It To You", titre issu de son nouvel album, à la fois dansant et spirituel. Mais si les fans sont ravis, le style original de Brittany Howard ne semble pas faire l’unanimité auprès des spectateurs et spectatrices, dont une partie quitte la salle au milieu du concert.

Myriam Semaani