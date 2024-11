"J'ai menti", nouvel album du rappeur Damso qui n'aurait pas dû exister

Alors que le célèbre rappeur belge Damso avait annoncé la sortie de son prochain et ultime album pour mai 2025, "J'ai menti" est disponible depuis le 15 novembre. Ce cinquième album aux couleurs parfois expérimentales multiplie les collaborations, dont l'une avec sa complice Angèle.

Quatre ans après la sortie de "QALF", Damso est de retour avec un cinquième album. Une belle surprise pour ses fans - invités d'ailleurs à l'écouter en avant-première au siège du Parti communiste à Paris - puisque le rappeur belge de 32 ans avait juré l'année dernière qu'il voulait faire une pause et que son prochain opus, annoncé comme le dernier de sa carrière, ne sortirait qu'en mai 2025.

L'artiste qui règne sur le rap francophone depuis dix ans avait alors indiqué avoir l'impression d'avoir fait le tour de la question: les chansons à succès, les collaborations, les tournées, les disques d'or, de platine, de diamant, de double diamant (un million d'exemplaires vendus). "J'ai envie de découvrir d'autres passions, de faire du design, du mobilier", a-t-il récemment confié au journal Le Monde.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Le droit de parler de tout

Ce nouvel album disponible depuis le 15 novembre et fort bien nommé "J'ai menti" étonne par son côté expérimental, avec par exemple le télescopage de percussions africaines, d'une section de cordes et de techno ou ailleurs de l'électro sud-africaine. On y retrouve des invités de renom et complices de la première heure: son grand frère Michkavie qui lui a donné envie de faire du rap, le rappeur et parolier congolais Kalash Criminel ou encore Angèle, avec qui il partage un titre intitulé "Tout tenter".

Les deux artistes belges avaient déjà chanté ensemble à plusieurs reprises, notamment sur le titre "Démons" en 2021, mais cette collaboration entre Angèle, figure du féminisme depuis sa célèbre chanson "Balance ton quoi", et le rappeur dont les textes sont régulièrement taxés de sexistes à de quoi étonner.

"Parler de sexe ne signifie pas être sexiste", se défendait Damso sur les réseaux sociaux en 2018. L'artiste revendique le droit de parler de tout, y compris de prostitution, d'inceste, de pédophilie, de racisme ou de suicide. Les textes sont parfois crus, mais ils relatent aussi l'état de notre monde.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

A moins qu'il ne mente encore, son prochain et ultime album avant qu'il ne passe à autre chose devrait donc quand même sortir en mai 2025. En attendant cette fin annoncée, il y a de quoi se nourrir d'ici là avec les onze titres de "J'ai menti".

Sujet radio: Yves Zahno

Adaptation web: ld/aq