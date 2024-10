Howard Shore, légendaire compositeur canadien de musiques de film

Compositeur canadien multi-récompensé, notamment pour la trilogie du "Seigneur des anneaux" et du "Hobbit", Howard Shore a reçu un prix pour l’ensemble de sa carrière lors du dernier Festival du film de Zurich. Rencontre avec une légende.

Le 12e Concours international de musiques de film s'est tenu à la Tonhalle de Zurich du 3 au 13 octobre dernier, en parallèle du Festival du film. Cette année, le légendaire compositeur de musique de film Howard Shore présidait le jury de la compétition. Le Zurich Film Festival l'a également récompensé en lui remettant le "Career Achievement Award" pour l'ensemble de son œuvre.

Le compositeur canadien, âgé de 78 ans, a en effet derrière lui une prestigieuse carrière. Depuis la fin des années 1970, il accompagne les films du cinéaste David Cronenberg. On peut citer pêle-mêle "La mouche", "Faux semblants", "Crash", "Le festin nu" et plus récemment "A History of Violence", "Les promesses de l’ombre" et "Maps to the Stars".

De la comédie aux concertos

Howard Shore s’est aussi taillé une réputation en travaillant sur des films qui ont fait les grandes heures du film noir des années 1990, comme "Le silence des agneaux" ou "Seven". À l’opposé du spectre des genres, il est également l’auteur de musiques de comédies ("Big", "Mrs. Doubtfire").

Depuis le début des années 2000, le musicien compose aussi des œuvres pour les salles de concert. On lui doit un Concerto pour piano créé par Lang Lang, un Concerto pour guitare créé par Miloš Karadaglić, un Concerto pour violoncelle créé par Sophie Shao et même un opéra adapté du film "La mouche" de David Cronenberg.

Et surtout, il s’est fait connaître du très grand public en composant la bande originale de la trilogie du "Seigneur des anneaux", puis de la trilogie du "Hobbit". Six films réalisés par Peter Jackson qui ont permis à Howard Shore de recevoir pas moins de trois Oscars pour la musique. Il est également auteur du thème de la série d'Amazon Prime, "Le seigneur des anneaux: les anneaux de pouvoir".

"Adapter ma palette musicale"

Tout au long de sa carrière, Howard Shore a réussi à maintenir une grande diversité dans les projets qu’il a mis en musique, que ce soit des films d’horreur, des thrillers, des drames, des comédies, sans se retrouver cantonné dans un seul genre.

"On m'a proposé des tas de choses différentes. Par exemple, en 1986, j'ai fait trois films: 'La mouche' pour David Cronenberg, une musique entièrement symphonique, 'After Hours' de Martin Scorsese, une musique entièrement électronique et, dans la foulée, une partition pour la comédie 'Big' de Penny Marshall, avec Tom Hanks. C’était des films très différents les uns des autres et que j’ai abordés avec des techniques distinctes. (...) Donc pouvoir adapter ma palette musicale à chaque film est devenu la norme pour moi", explique Howard Shore dans l'émission L'écho des pavanes du 19 octobre 2024.

Un focus sur l'héroïne du "Silence des agneaux"

Dans la filmographie du compositeur, on dénote une remarquable fidélité avec certains cinéastes: David Cronenberg bien sûr, mais aussi Jonathan Demme, David Fincher, Martin Scorsese ou encore Arnaud Desplechin. Pour lui, l’entente avec le réalisateur est essentielle.

"Il faut que les choses se passent bien avec le réalisateur, c'est très important. C’est comme ça que votre musique peut s'exprimer correctement dans le film. (...) Dans 'Le silence des agneaux', le réalisateur Jonathan Demme m’a dit: 'Prenons le point de vue de Clarice Starling', ce qui était une idée brillante! Parce que dans les films de genre, on se concentre sur le 'monstre', en l’espèce Hannibal Lecter. Mais en adoptant le point de vue de l’héroïne, cela m’a permis d’accompagner émotionnellement son parcours dans le film. Et je pense que cela a apporté beaucoup de cœur à l'histoire", indique Howard Shore.

Nouvelle collaboration avec Cronenberg

Pas prêt de s'arrêter, le Canadien vient de signer la bande originale de "Les linceuls", le prochain film de David Cronenberg avec Vincent Cassel et Diane Kruger. Présenté lors du dernier Festival de Cannes, le long métrage sortira sur les écrans début 2025.

Et la musique alors, à quoi ressemblera-t-elle? "'Les linceuls' est un film fabuleux et une histoire très intéressante, très personnelle pour David. J'ai utilisé de la musique électronique, ce qui me rappelle 'After Hours' de Scorsese, où j'avais créé en 1986 une musique complètement électronique que j’avais interprétée moi-même. Donc c’est une partition très intime pour ce nouveau film, qui marque ma 17e collaboration avec David Cronenberg", conclut Howard Shore.

Sujet radio: Pascal Knoerr

Adaptation web: mh