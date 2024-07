Hommage à Pino d’Angiò, pionnier de l'Italo disco à la carrière insolite

Le 6 juillet 2024, la famille du chanteur, acteur et parolier italien Pino d'Angiò a annoncé via les réseaux sociaux son décès suite à une maladie à l'âge de 71 ans. Retour sur la carrière du Napolitain, pionnier de l'Italo disco.

Giuseppe Chierchia, alias Pino d'Angiò, est né en 1952 à Pompéi. Après avoir passé son enfance aux Etats-Unis, le jeune homme décide d’étudier la médecine en Italie, à Sienne. Pour arrondir ses fins de mois, il chante dans les clubs de la région.

Le producteur et arrangeur de jazz Ezio Leoni le remarque et lui propose d’enregistrer son premier single pop et disco "È libero, scusi?". Sorti en 1979, le 45 tours fait un score modeste de 3'000 ventes. Pourtant, six mois plus tard, Ezio Leoni rappelle Pino d’Angio pour enregistrer un second single, "Ma quale idea", plus funk, moins pop. C’est le carton mondial.

"Ma quale idea"

Une cigarette dans une main, l'autre dans la poche, vêtu d’un costume à l’italienne ou d’une veste en cuir, l’attitude désinvolte et la voix de Pino d'Angiò sur un rythme funk et disco font mouche. "Ma quale idea" se vend à deux millions d’exemplaires en Italie et à douze millions d’exemplaires à l’étranger entre 1980 et 1981. C’est en Europe que la chanson obtient le plus de succès, atteignant la première place des hit-parades en Espagne et la 5e place en Suisse.

Pino d'Angiò enchaîne en sortant "Balla!", un album mêlant chansons funk, pop et rock. À la suite de ce succès, le Napolitain ne s’arrêtera plus de tourner et d’enregistrer des albums, jusqu’en 2023 avec "The New Album".

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Par ailleurs, en 1981, il fonde l’équipe de football de charité Nazionale italiana cantanti, aux côtés d’autres chanteurs connus comme Eros Ramazzotti et Umberto Tozzi. Il double aussi de nombreux films, notamment de Woody Allen comme "La rose pourpre du Caire", "Broadway Danny Rose" et "Tout le monde dit I Love You". Il écrit également pour les autres, notamment la chanteuse italo-suisse Mina et la télévision et radio italienne Rai.

Dans les années 1990, le chanteur se renouvelle en fondant le groupe The Age of Love avec son acolyte Bruno Sanchioni. Ensemble, ils créent de la musique électronique entre l’acid house et la trance, un style de musique encore novateur à l’époque. La chanson du même nom sera reprise dans de nombreuses compilations.

Face à la maladie

En 2021, Pino d'Angiò créé le choc à la télévision italienne avec une voix transformée à la suite d’une tumeur à la gorge. Les ennuis de santé ne le quitteront plus, mais il continuera à chanter malgré tout, notamment au festival de San Remo en 2024.

Dans une interview pour le webzine Italy Segreta en mai 2024, Pino d'Angiò se souvient de ce moment difficile en abordant ouvertement sa maladie: "Je travaillais pour la radio et dans le doublage. Tout à coup, la maladie m’a mis au chômage. Tu vois, lorsqu’on va bien, on craint de tomber malade. Mais lorsqu’on est malade, on n’a plus peur. Tout à coup, tu te retrouves sans voix et tu dois faire avec."

Des tubes encore populaires aujourd’hui

En 2022, le géant américain Amazon utilise le titre "Okay Okay" de Pino d'Angiò dans sa publicité pour le Black Friday. Les tubes "Okay Okay" et "Ma quale idea" sont ainsi à nouveau à la mode, notamment via les réseaux sociaux et par extension sur les plateformes de streaming.

Parfois moqué en raison de la caricature de l’Italien qu’il dépeint, la richesse de la musique de Pino d'Angiò réside justement dans l’autodérision de ses paroles. Dans une interview pour le webzine Guerrilla Bizarre, il expliquait que les personnages de ses chansons étaient "toujours des idiots, des losers. ‘Ma quale idea’ parle de l’Italien typique. Trop sûr de lui, il pense qu’il peut choper toutes les filles à la discothèque, mais le refrain souligne à quel point les filles ne sont pas impressionnées."

Myriam Semaani