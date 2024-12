Henri Dès, star des chansons pour enfants, se dévoile dans un documentaire intimiste

Icône indémodable des enfants depuis soixante ans déjà, le chanteur Henri Dès se dévoile dans un documentaire intitulé "Henri Dès, une histoire de famille" à voir sur Play RTS jusqu'au 4 mars 2025. Un voyage émouvant dans l'intimité familiale de l'artiste romand chéri des petits.

Henri Dès est un monument. Six décennies de musique ponctuées de quinze disques d'or. L'origine de ce succès planétaire est très simple: c'est l'histoire d'un papa qui compose une première chanson pour ses enfants et qui ne se destinait pas du tout à devenir un chanteur pour enfants. "Je n'ai pas décidé de le faire, simplement, quand mon fils a eu cinq ans est arrivée au monde une petite soeur, Camille. J'ai eu envie, avec mes petites connaissances d'auteur, de lui écrire une chanson ou deux, dont il comprenne les mots, qu'il puisse chanter", raconte Henri Dès dans le 19h30 du 4 décembre.

Cette chanson, "Ma petite soeur" en 1976, sera le déclencheur. "C'est peut-être grâce à cette chanson que j'ai fait toutes les autres", indique Henri Dès dans le documentaire "Henri Dès, une histoire de famille".

Quatre millions et demi de disques vendus, quinze disques d'or, plus de trente écoles qui portent son nom et six décennies de carrières méritaient bien que l'on consacre à Henri Dès un documentaire. "J'ai voulu trouver un juste équilibre entre un documentaire introspectif où l'on retrace une carrière - qui est effectivement extraordinaire-, et aussi l'histoire d'une famille, avec des hauts et des bas comme toutes les familles", souligne le réalisateur Matteo Born.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

La musique pour seule ambition

Le documentaire revient sur l'enfance d'Henri Dès, du garçon qui, dit-il, "n'était pas un bon élève, un élève moyen" qui n'avait "aucune ambition", à celui qui ne termine pas son collège, ni son apprentissage de dessinateur architecte. Il aimait passer du temps avec les copains, faire de la musique.

Henri Dès se fait engager comme aide-technicien à la Radio suisse romande. Il y rencontre Mary-Jo. Ensemble, ils partent à Paris, Henri Dès souhaitant tenter sa chance dans la musique, versant "chanson pour adultes" dans un premier temps. Des concerts dans les cabarets et les cafés aux concours, en passant par les voyages en Belgique, en Pologne et même à Cuba, jusqu'à sa participation à l'Eurovision en 1970 où il obtient la troisième place, le documentaire retrace, entre images d'archives et témoignages, toutes les étapes de la carrière musicale d'Henri Dès, mais aussi toute son histoire.

Lorsque la carrière d'Henri Dès décolle, Mary-Jo et lui décident de fonder une famille. Leur premier fils, Julien, s'éteindra six jours seulement après sa naissance. Viendront peu après Pierrick, puis Camille cinq ans plus tard, en 1975.

Le miracle des chansons pour enfants

En 1976, la chanson "Ma petite soeur" tombe entre les mains d'un producteur musical, Jean-Pierre Bouculat. Ensemble, Henri Dès et lui créent le label Mary-Josée. Le premier album de chansons pour enfants d'Henri Dès, "Cache-cache", sort en 1977. L'album se vend très bien, les spectacles dans les écoles s'enchaînent, remplacés rapidement par des concerts tous publics.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Henri Dès remplit des salles. Après des années à faire des chansons qui, dit-il, "intéressent moyennement les gens", c'est le miracle. L'artiste part en tournée et fait salle comble à chaque fois. Et en 1986, c'est le Graal, Henri Dès est programmé à l'Olympia de Paris. En tout, Henri Dès jouera nonante-trois fois à l'Olympia.

Des ombres et des virages

Des ombres au tableau, il y en a, évidemment, dans la vie extraordinaire d'Henri Dès. L'infidélité d'abord, qui viendra briser l'équilibre familial, puis ressouder le couple qu'il forme avec Mary-Jo. La drogue ensuite, dans laquelle plongera Pierrick, le fils devenu chanteur et musicien. Mais là encore, les liens familiaux se resserrent.

En 2015, la carrière d'Henri Dès prend un nouveau virage. Il est invité par son fils et son groupe de rock Explosion de caca à jouer ses chansons sur la scène du Paléo Festival de Nyon. Le mélange des styles est détonnant, mais la mayonnaise prend. Ils décident de faire ensemble un bout de chemin. "C'était comme si lui venait dans mon monde, alors que j'avais toujours été dans le sien", se souvient Pierrick.

Henri Dès et Pierrick Destraz. [Denis Roulet - Denis Roulet]

Le 9 septembre 2017, Mary-Jo décède. "Mon père, j'ai cru qu'on lui arrachait le coeur", confie Camille dans le documentaire. Un drame qui rapprochera Camille de son papa et, encore une fois, resserrera les liens.

En 2019, Henri Dès remonte sur scène avec un spectacle intitulé "Henri Dès en solo". "C'est mes chansons, devant un public qui les connaît par coeur. C'est tout", explique en souriant l'artiste. Un retour à l'essentiel sans artifice nécessaire. Henri Dès rencontre Nathaly qui rallume chez lui une flamme et qui lui sauve la vie, un jour de novembre 2019 alors qu'il fait un arrêt cardiaque. "J'ai l'impression que Nathaly, en m'ayant sauvé la vie, c'est comme si elle m'avait donné un jeton à remettre dans la machine", confie-t-il. Une machine qui vit de musique et de l'amour des siens, qui continue à faire chanter des générations et dont le destin est à découvrir dans le documentaire "Henri Dès, une histoire de famille".

Lara Donnet