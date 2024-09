"Heavy Heart", la soul-rock arc-en-ciel d’Olympic Antigua

Les Romands Olympic Antigua ont publié le 6 septembre leur deuxième mini-album intitulé "Heavy Heart". Le groupe navigue encore dans ce rock teinté de soul mélodique, chaleureuse et chromatique qui l’avait révélé il y a trois ans. Il se produira au festival Label Suisse à Lausanne le 15 septembre.

Les six titres qui composent "Heavy Heart" sont encore plus solaires que les chansons de leur premier EP éponyme publié en 2021, grâce sans doute à un enregistrement qui s’est tenu dans les grandes pièces boisées des studios ICP à Bruxelles.

Les apports expérimentés du musicien et coproducteur lausannois Marcello Giuliani - qui tient la basse chez Etienne Daho et a collaboré avec Sophie Hunger, Erik Truffaz et les Romands The Company of Men plus récemment - ainsi que d’un clavier ont certainement aussi contribué à donner au répertoire du quartet un nouveau souffle.

Evolutions et paliers sonores

Igor Métrailler, guitariste qui assure aussi quelques parties chantées d’Olympic Antigua, revient dans l'émission Vertigo du 2 septembre sur la genèse de ces nouveaux titres aussi aérés que chromatisés: "C'était assez naturel pour nous de faire évoluer le son vers une composition un peu plus fournie en instrumentations, avec une production plus grosse et présente. C'est aussi pour ça qu'on s'est entouré de Marcello Giuliani, parce qu'on voulait avoir un son plus peaufiné et boisé, ainsi que des compositions plus fines".

Olympic Antigua estime que Marcello Giuliani leur a apporté davantage de rigueur, en les forçant à plus s'écouter, en les amenant vers d'autres horizons et pistes en termes de compositions et de refrains. Avec "Heavy Heart", le groupe a assurément franchi un cap.

Le quartet composé de Tiziano Zandonella (voix, guitare, basse - Yellow Teeth), Kevin Ruffieux (batterie - Mount Koya), Timothée Dorsaz (guitare, claviers - Mount Koya) et Igor Métrailler (voix, guitare, basse, claviers - The Last Moan) a aussi trouvé désormais au sein d'Olympic Antigua la possibilité d'une écriture plus collective, mais pas encore communiste. "Sur la majorité des morceaux, il y a un travail de base réalisé par Tiziano, Tim ou moi, mais ensuite c'est un véritable travail de groupe en termes d'écriture de paroles et de mélodies", ajoute Igor Métrailler.

Davantage d'harmonies vocales

"Heavy Heart" constitue ainsi un nouveau palier pour Olympic Antigua, qui a déjà fait les premières parties de Fontaines D.C. ou des Limiñanas et qui franchit une étape grâce à un soin particulier apporté aux mélodies, aux arrangements et à ces harmonies vocales propres à la soul vintage de la Stax ou de la Motown américaines. "C'est vrai qu'il y a encore plus de voix en falsetto, de choeurs, d'harmonies sur les refrains. On a travaillé la voix comme un instrument supplémentaire qui vient embellir les morceaux et donner une couleur à la musique", détaille Igor Métrailler.

Que ce soit sur l'arc-en-ciel rythmique qu'est "Get Rid Of The Sting" oscillant entre acoustique et électrique ou le lunatique "So Long" et ses lumineuses parties vocales, Olympic Antigua trouve des beaux équilibres tout en clair-obscur entre soul et rock tendant vers le groove.

Olivier Horner