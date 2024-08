Foster The People sort "Paradise State of Mind", un quatrième album funk et disco

Après sept longues années d'absence, le groupe de rock pop américain Foster The People revient avec "Paradise State of Mind". Sorti le 16 août, ce quatrième album, aux sonorités funk et disco, allie un côté introspectif et dansant.

Début 2010, "Pumped Up Kicks" passe à la radio et devient rapidement un hit, grâce à son rythme de basse, son refrain planant et un texte percutant. Bouleversé par le massacre de Columbine (fusillade perpétrée par deux élèves dans une école secondaire aux Etats-Unis en 1999), le chanteur Mark Foster compose un titre racontant l'histoire d'un petit garçon qui trouve un pistolet dans le casier de son père et décide d'aller jouer les cowboys auprès de ses camarades.

Le titre "Pumped Up Kicks" se vend à près de 4 millions d'exemplaires et très vite Foster The People enchaîne avec un premier album intitulé "Torches", des tournées, des émissions télé et plusieurs nominations aux Grammy Awards. Suivront deux autres albums: "Supermodel" en 2014 et "Sacred Hearts Club" en 2017.

Profonds changements

Il faudra attendre sept ans avant que "Paradise State of Mind", le quatrième album de Foster The People, ne voit le jour. Durant ce laps de temps, les membres du groupe font face à de profonds changements. Ancien alcoolique, le chanteur Mark Foster devient sobre en 2018 et se marie. Trois ans plus tard, en pleine pandémie de Covid-19, Mark Pontius, batteur et membre fondateur, quitte le groupe.

Débute alors une période d'introspection pour le chanteur et pilier du groupe. Mark Foster plonge en son for intérieur. "En déballant beaucoup de choses sur le plan émotionnel et psychologique, j'ai découvert qui était Mark en dehors de la musique et je me suis senti à l'aise avec ça", confie-t-il au site Grammy.com.

Nouvelles tonalités

Initialement groupe de rock pop alternatif, Foster The People explore cette fois la musique funk et l'électro. Le groupe cite d'ailleurs Nile Rodgers, Chic, Tom Tom Club ou encore Giorgio Moroder comme sources d'inspiration pour ce nouvel album.

Sous ses airs disco, "Paradise State of Mind" est également un album introspectif. Mark Foster raconte que son succès dans la musique était lié à un profond sentiment de manque de confiance: "Quand on joue, c'est pour être vu et entendu, pour combler un profond sentiment d'insécurité. Une grande partie du travail a donc consisté à essayer de guérir cette partie de moi-même". C'est désormais chose faite avec ce quatrième album dansant qui fait office de thérapie musicale.

Sujet radio: Yves Zahno

Adaptation web: Sarah Clément