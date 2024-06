En France, le Hellfest encore en feu avec Megadeth, Metallica ou Foo Fighters

Devenue rituelle au début de l'été, la vague Hellfest s'apprête à déferler sur la petite commune française de Clisson (ouest), dans le vignoble nantais. 60'000 personnes par jour sont attendues de jeudi à dimanche pour Metallica, Foo Fighters ou Shaka Ponk dans ce paradis des festivals de metal.

Dédié au metal et à ses courants, le Hellfest s'est progressivement imposé au fil de ses dix-sept éditions comme le plus gros budget des festivals de musique français, avec 38 millions d'euros cette année. Mis en ventes en deux fois, dès juillet dernier puis à l'automne, les pass quatre jours, à 329 euros, ont été liquidés en moins d'une heure. Les tickets journée vendus en janvier ont suscité le même enthousiasme.

Le metal peut certainement paraître rebutant pour certaines et certains lors d'une première écoute, il faut pourtant entendre dans cette musique la puissance des émotions lâchées en exutoire entre les hurlements et les chants gutturaux. Derrière les gros sons des instruments, il y a toujours une chanson simple et surtout des musiciens hypersensibles.

La musique metal rassemble une véritable communauté, dénonce souvent les dérives sociétales, les maux de notre époque. Et puis, le metal, c'est parfois de grands écarts, mais aussi le mariage entre les styles musicaux. Cette diversité est justement l'une des clés du succès du Hellfest.

Metallica, Foo Fighters et 180 autres groupes

Poids lourd de l'industrie musicale, Metallica fera son retour sur scène samedi soir, après avoir déjà électrisé le Hellfest en 2022. Dimanche, c'est le groupe Foo Fighters qui tiendra le haut de l'affiche. Emmené par Dave Grohl (ancien batteur de Nirvana) au chant et à la guitare, il livrera à Clisson le seul concert français de sa tournée actuelle.

Plus de 180 groupes sont attendus sur quatre jours, avec entre autres The Offpsring, Megadeth et Shaka Ponk, qui a annoncé sa séparation à l'issue d'une dernière tournée.

L'un des plus gros festivals de metal d'Europe

Fondé en 2006, le Hellfest est devenu l'un des plus gros festivals de metal d'Europe. Il a aujourd'hui "atteint son pic d'accueil" et cherche désormais à "améliorer le confort du public", et non plus à augmenter la jauge, selon Eric Perrin, responsable communication du Hellfest. "Les équipes réfléchissent aussi à des solutions pour que le festival soit plus vertueux", notamment en matière d'émissions des groupes électrogènes alimentés au fioul.

Avec ses décors gigantesques en acier, ses produits dérivés, ses dizaines de containers transformés en bars et ses festivaliers euphoriques, le Hellfest a acquis depuis sa création une réputation touchant au-delà des seuls fans de metal.

