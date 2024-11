Eddy de Pretto: "J'explore les zones de friction pour questionner notre société"

Dans le paysage francophone, Eddy de Pretto s'est imposé comme une figure singulière, mêlant chant, rap et parlé-chanté sur des textes intimes et souvent crus. L'auteur-compositeur-interprète est en escale à l'Arena de Genève ce jeudi 28 novembre pour présenter son dernier album "Crash cœur" sorti en 2023.

Son dernier album "Crash coeur" est un voyage introspectif et social qui explore les méandres de la solitude, la quête du bonheur et les contradictions de notre époque. Eddy de Pretto ne se contente pas de chanter, il raconte des histoires, partage des fragments de vie qui résonnent avec une société en quête de repères et de bonheur.

"Je ne raconte pas ma vie en tournées, je ne raconte pas les soirées potentiellement glamours, ça n'intéresse personne, confie Eddy de Pretto dans l'émission Vertigo du 26 novembre. Je raconte ce qui vient frotter en tant qu'humain, des empêchements, des questionnements qui, j'espère, résonnent dans la tête de tout le monde".

Des thématiques universelles

Son approche artistique est celle d'un papier buvard, absorbant les contradictions du monde pour les retranscrire en musique. Il évoque sa démarche comme une exploration des zones de friction, où il tente de "trouver le levier" pour questionner la société et ses paradoxes: "On a une société de plus en plus divisée, de plus en plus enclavée, je trouve. On peine à faire du lien commun".

L'album "Crash coeur" est une quête de stabilité et de bonheur, pour l'artiste, mais aussi une plongée dans les ruptures et la solitude extrême que cette recherche peut entraîner. Le chanteur compositeur se livre, raconte comment il a remonté la pente après ses "crashs et ses ruptures". Il ne s'agit pas seulement de musique, mais d'un acte de résistance, où il espère ouvrir la porte à de nouvelles perspectives: "J'essaye d'avoir un impact positif sur les choses, sur mes interrogations. J'espère amener une réflexion autre et peut-être ouvrir la porte à d'autres schémas".

"Crash coeur" est au final un album qui décrit une réalité sombre, mais délivre aussi un message optimiste. Eddy De Pretto avoue que s'il n'a pas trouvé la recette du bonheur constant, il a atteint une certaine stabilité émotionnelle dans sa vie et une plus grande confiance dans son univers créatif: "Plus les albums passent, plus je me fais confiance dans l'écriture, plus je fais confiance aux mots, aux rythmes que j'ai envie de donner".

Propos recueillis par Pierre Philippe Cadert

Adaptation web: Sébastien Foggiato