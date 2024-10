Des "Noces de Figaro" post #MeToo à découvrir à Bienne et Soleure

Pour débuter sa saison, le Théâtre Orchestre Bienne Soleure (TOBS!) a choisi "Les noces de Figaro", l'un des opéras les plus appréciés de Mozart. Dans une mise en scène de Deborah Epstein, cette production, à voir jusqu'au 9 novembre, explore avec modernité les rapports de pouvoir et de genres.

Opéra en quatre actes créé en 1786, "Les noces de Figaro" de Mozart est inspiré de "La folle journée ou le mariage de Figaro" de Beaumarchais. Ecrite en 1778, cette pièce de théâtre explore avec humour les thématiques de l'amour et de la jalousie, mais dénonce surtout la société française inégalitaire de l'Ancien Régime quelques années avant la Révolution française.

Dans l'opéra de Mozart, l'intrigue est la suivante: Figaro et Suzanne sont deux domestiques sur le point de se marier. Le comte Almaviva qui les emploie veut séduire la jeune femme et fera tout pour annuler leurs noces. Mais c'est sans compter sur Chérubin, un jeune page au service lui aussi du comte, qui ne cesse de perturber les projets de ce dernier.

Une version contemporaine

"Les noces de Figaro" fait l'ouverture de la saison d'opéras 2024-2025 du Théâtre Orchestre Bienne Soleure (TOBS!). Mis en scène par Deborah Epstein, avec des décors et costumes de Florian Barth, les rôles principaux sont tenus par Benjamin Molonfalean (Figaro), Simon Schnorr (Comte Almaviva), Rebekka Maeder (la comtesse), Marlene Chevalley Knoepfler (Susanna) et Julia Deit-Ferrand (Cherubino). Un plateau vocal accompagné par l'Orchestre symphonique et le Choeur Bienne Soleure TOBS! placés sous la direction de Sébastien Rouland.

Cette nouvelle production se veut moderne tout en restant fidèle à l'esprit de l'oeuvre. Ainsi, si le premier acte débute de nos jours, la mise en scène évolue petit à petit vers quelque chose de plus classique.

Une relecture post #MeToo

Deborah Epsein a aussi voulu réactualiser le propos qui se dégage de cette oeuvre classique. "Le comte est un personnage manipulateur et séducteur qui commet des violences sexistes et sexuelles. Aujourd'hui, on a un regard qui est radicalement différent [sur ce type de comportements]", indique la soliste Julia Deit-Ferrand, qui interprète le rôle de Chérubin, dans l'émission L'écho des pavanes du 21 septembre.

De son côté, Chérubin est un comte Almaviva en devenir. "Sous ses airs de jeune adolescent sympathique qui aime toutes les femmes, il y a quelque chose de très dangereux, continue la soliste. Il est tout jeune, mais il tient déjà des propos extrêmement violents".

Dans cette production, les personnages du comte et de Chérubin sont traités en miroir, un élément de la mise en scène parmi d'autres qui permet d'ouvrir de nouvelles perspectives et propose une relecture moderne des questions de pouvoir et de genres qui sont au coeur de cet opéra.

