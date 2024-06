Des lettres d'amour inspirent la chanteuse Emilíana Torrini pour "Miss Flower"

Le nouvel album d'Emilíana Torrini, sorti le 21 juin, est inspiré de lettres réelles reçues par la mystérieuse et rebelle "Miss Flower", la mère d'une amie. Une ode musicale dédiée à une femme libérée des conventions des années 1960 et 1970. La chanteuse se produira le 2 octobre à Genève.

Emilíana Torrini s'est fait connaître en 2009 avec le tube "Jungle Drum", à la fois entraînant et candide. La chanteuse islandaise et italienne a poursuivi ensuite son chemin musical, ravissant les fans de pop et de musique indépendante du monde entier. Après "Racing the Storm" en 2023, une collaboration plutôt pop avec le collectif The Colorist Orchestra, elle est de retour avec un nouvel album dans une ambiance différente, "Miss Flower", sorti le 21 juin.

Au bout de plus de dix ans de carrière, Emilíana Torrini se renouvelle avec ce disque mystérieux et intrigant. Derrière le nom de "Miss Flower" se cache en réalité Geraldine Flower, la défunte mère de Zoe, une amie proche d’Emilíana Torrini. Sur son site web, la chanteuse explique la naissance du disque: dans les affaires de Geraldine Flower, les deux amies découvrent une boîte remplie de lettres captivantes datant des années 1960 et 1970, témoignages de l’attraction qu’exerçait cette femme libérée des conventions de son époque. Emilíana Torrini décide alors de puiser son inspiration dans ces lettres pour son nouveau répertoire.

La pochette de l'album d'Emilíana Torrini, "Miss Flower". À Gauche, Emilíana Torrini, à droite, Miss Flower. [DR/Grönland]

Des lettres fascinantes

Les lettres des correspondants de Geraldine Flower révèlent une vie aventureuse, ponctuée de neuf demandes en mariage. Pourtant, Miss Flower ne s’est jamais mariée. Chagrins d'amour, échanges remplis de désir ou d'humour, allusions à l'autodétermination sont autant de thèmes abordés dans cette correspondance. Des surprises attendent aussi Emilíana Torrini et son amie, comme un lien ambigu entre Miss Flower et un employé de la CIA.

Toujours via son site web, la musicienne raconte avoir été fascinée par cette femme dès leur rencontre. Le seul problème: "Toutes les lettres lui étaient destinées, nous n'avons donc jamais eu son point de vue. Je détestais le fait qu'elle soit sans voix sur ce disque, jusqu'à ce que Zoe trouve un poème d'amour que sa mère avait écrit à un homme dont elle était restée proche pendant des décennies, même après l'avoir quitté devant l'autel."

Un lien entre deux femmes

Sur la pochette du disque, une photo montre Emilíana Torrini (à gauche) et Miss Flower assises ensemble dans un café. Un anachronisme possible grâce au photomontage. Toujours dans le but d’établir une connexion, elle s'installe dans l'appartement londonien de Geraldine Flower pour l'écriture et l'enregistrement de l’album.

"Je voulais faire un disque pop et électronique, mais avec l'intimité vocale de l’album 'I'm Your Man' de Leonard Cohen, poursuit Emilíana Torrini. La réalisation de ce disque a été un voyage heureux et mystérieux. J'avais l'impression que nous étions liées d'une manière ou d'une autre, comme si nous étions les personnages d'un livre lu à haute voix quelque part."

Un film inspiré par le disque, "The Extraordinary Miss Flower", devrait aussi sortir prochainement. Les réalisateurs Iain Forsyth and Jane Pollard, récompensés pour le documentaire musical "20'000 jours sur Terre", sont aux commandes, tandis que des têtes connues devraient y figurer, comme l’artiste et musicien australien Nick Cave.

Sujet radio: Yves Zahno

Adaptation web: Myriam Semaani