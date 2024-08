Décès du rappeur Fatman Scoop, qui s'est écroulé sur scène

Le rappeur américain Fatman Scoop – connu notamment pour son titre "Be Faithful" – est décédé, a annoncé son manager samedi. Alors qu'il donnait un concert la veille, l'artiste de 53 ans s'est écroulé sur scène et n'a pas pu être réanimé.

La figure emblématique de la scène hip-hop new-yorkaise se produisait vendredi dans le Connecticut (nord-est des Etats-Unis) lorsqu'il s'est soudainement effondré. Emmené en urgence à l'hôpital, il n'a pas pu être réanimé, selon plusieurs médias américains.

La voix et l'énergie de Fatman Scoop ont contribué à de nombreuses chansons qui ont rendu les gens heureux (...) pendant plus de deux décennies La rappeuse Missy Elliott sur X

"C'est le coeur gros que j'annonce la mort d'Isaac Freeman III, connu professionnellement sous le nom de Fatman Scoop", a écrit son manager Birch Michael sur Facebook. "Tu m'as appris à être l'homme que je suis aujourd'hui. Je t'aime Scoop. Merci beaucoup pour tout ce que tu m'as donné", a-t-il encore ajouté.

L'artiste s'était fait connaître du grand public grâce à son titre "Be Faithful", sorti en 1999. Mais le morceau connaîtra ensuite un véritable succès en 2003, au moment de sa réédition.

La reine du hip-hop Missy Elliott – avec qui le rappeur avait collaboré sur le titre "Lose Control – lui a rendu hommage sur X. Elle écrit ainsi que "la voix et l'énergie" de l'artiste ont contribué à tellement "de chansons qui ont rendu les gens heureux (...) pendant plus de deux décennies".

