Décès du compositeur allemand Wolfgang Rihm à l'âge de 72 ans

Le compositeur et musicologue allemand Wolfgang Rihm est décédé dans la nuit de vendredi à samedi à l'âge de 72 ans, a annoncé le Lucerne Festival. Il y était directeur artistique de la Lucerne Festival Academy depuis 2016.

Selon sa famille, Wolfgang Rihm est décédé dans la ville allemande d'Ettlingen, dans le Bade-Wurtemberg, des suites d'une maladie. Né en 1952 à Karlsruhe, il était l'un des compositeurs les plus importants de sa génération.

Son catalogue d'œuvres répertorie plus de 400 compositions, allant de la valse pour piano de quelques secondes seulement au ballet monstre pour grand orchestre de près de deux heures. Wolfgang Rihm fournissait aussi des opéras internationaux.

Le musicien a commencé à composer à l'âge de onze ans. Il a étudié à la Hochschule für Musik de Karlsruhe, où il est ensuite devenu professeur de composition. Il a travaillé à Cologne sous la baguette de Karlheinz Stockhausen, un pionnier de la musique électronique.

Un musicien accompli

Wolfgang Rihm s'est fait connaître du grand public avec son oeuvre pour orchestre intitulée "Morphonie - Secteur IV" aux Journées musicales de Donaueschingen (D) en 1974. Son opéra de chambre en un acte "Jakob Lenz", composé en 1977, représente une autre grande étape de sa carrière.

Le compositeur allemand a été membre du comité de l'Association allemande des compositeurs et du Conseil allemand de la musique. Il a aussi oeuvré en tant que conseiller musical de l'un des trois grands opéras de Berlin, le Deutsche Oper Berlin, ainsi que du Centre d'art et de technologie des médias de Karlsruhe.

Il a reçu de nombreux prix et décorations internationales et faisait partie des compositeurs contemporains les plus joués. Il était père de deux enfants et vivait avec sa femme à Karlsruhe.

Des liens profonds avec Lucerne

Outre ses connaissances encyclopédiques, le compositeur et médiateur musical était un homme "d'une grande bonté de cœur et doté de beaucoup d'humour, toujours curieux et ouvert", écrit le festival dans une nécrologie. Les liens du compositeur avec l'institution remontent à 1992.

En 1997, le Lucerne Festival a consacré une rétrospective à celui qui était alors compositeur en résidence. On y lit que Wolfgang Rihm a considérablement développé l'académie du festival, notamment en en créant un de ses piliers centraux: les séminaires pour jeunes compositrices et compositeurs.

Wolfgang Rihm était une figure majeure de la musique contemporaine à Lucerne. Une cinquantaine de ses oeuvres y ont été jouées au cours des deux dernières décennies, dont de nombreuses commandes et des pièces interprétées en première mondiale. Lors de l'inauguration du Centre de culture et de congrès de Lucerne (KKL) en 1998, l'Orchestre philharmonique de Berlin a joué "In-Schrift", une oeuvre de Wolfgang Rihm.

