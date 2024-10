Creaked Records, vingt ans d’explorations électroniques depuis Lausanne et Bienne

Le label Creaked Records qui chérit l'électronique et l’avant-garde pop célèbre ses vingt ans en publiant une compilation intitulée "Music Falls into a Mysterious Void". Elle réunit vingt morceaux composé de dix titres inédits d’artistes du label et dix remixes tirés de son catalogue plus ancien.

Durant deux décennies et quelque huitante références, le label qu’a fondé Léo Wannaz en 2004 à Lausanne a contribué à révéler plusieurs artistes qui ont marqué le paysage musical.

A commencer par Oy, emmené par la chanteuse suisso-ghanéenne Joy Frempong, Prix suisse de musique en 2015 et dont Creaked Records a publié les deux premiers albums, mais aussi côté électro-pop des artistes romands comme Larytta, Verveine, Gaspard de la Montagne ou Julien Aubert.

Léo Wannaz a eu une première expérience d’édition dans le punk en 1998. Il a aussi organisé des concerts à la Dolce Vita de Lausanne et à Yverdon. Et puis début 2000, il se tourne vers les musiques électroniques et leurs déclinaisons pop, psychédélique, bruitiste ou festive, mû par une soif de découvertes à partager.

"L'idée de créer un label et d'être derrière la scène pour défendre des groupes et des musiques qui m'étaient chers était présente depuis longtemps. J'ai juste voulu aller davantage en direction des musiques électroniques et des choses qui me touchaient à ce moment-là. Je ne me suis pas posé de questions quant à un sous-genre ou à un autre et ai fonctionné au feeling sur le plan relationnel", indique Léo Wannaz dans l'émission Vertigo du 30 septembre.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Une solide réputation en Suisse comme à l’étranger

Le paysage d'alors, en termes de labels dédiés à l'électro, était clairsemé, malgré les présences des emblématiques structures comme Mental Groove à Genève ou Spezialmaterial Records à Zurich. "Lausanne avait davantage un background rock'n'roll avec des structures dans ce genre, mais pour l'électronique ça faisait défaut", explique Léo Wannaz.

L’émergence de la musique électronique, de clubs techno a donc soudain changé la donne et favorisé l’implantation du label Creaked Records qui se taille une solide réputation en Suisse comme à l’étranger au fil du temps.

Léo Wannaz étend son réseau, mais voit sa petite entreprise régulièrement mise à mal financièrement. Dans ce contexte précaire, il tient la barre malgré tout, avouant qu'"il faut être un peu fou. Il y a beaucoup de volonté et de détermination, même si la crainte que ça s'arrête est toujours présente. Mais c'est toujours délicat financièrement (...) J'ai aussi d'autres activités annexes pour payer les factures et m'en sortir".

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Comme tous les labels, Creaked Records a notamment subi la révolution numérique, avec la transition des sorties physiques d’albums, gouffre à perte, vers les publications digitales. Cette pression financière, parfois soulagée par quelques aides publiques ou privées, va quand même pousser le label à déménager de Lausanne à Bienne en 2018.

"J'avais aussi besoin de changer d'air. Le coût de la vie à Bienne est plus abordable et m'a permis de déplacer mes bureaux et de stabiliser la situation financière du label", concède Léo Wannaz. Creaked Records a donc réussi à fêter ses vingt ans en publiant - non sans mal non plus - une compilation anniversaire. Et va sortir aussi début novembre "Hyperstitious", le nouvel album du Lausannois Algebra, un projet de l'ex-membre du duo house Digitaline.

Olivier Horner