Contre la morosité de notre époque, le Murten Classics s'anime sous le signe de "la joie"

Le festival Murten Classics accueille une trentaine de concerts de musique classique à partir de dimanche 11 août jusqu'au 1er septembre à Morat (FR). Quelque 350 musiciens, dont 134 artistes suisses, sont attendus pour une 36e édition placée sous le thème de la joie.

Sur le site internet du Murten Classics, le chef d'orchestre et directeur de la manifestation Christoph-Mathias Mueller fait le constat d'une époque sombre aux perspectives peu rassurantes. Avec la devise du festival cette année, le Murten Classics entend bien redresser la barre et amener grâce à la musique joie et espoir. "Car la musique est capable d’associer joie et tristesse, ombre et lumière, de manière à créer un moment de partage dans la joie, interprètes et public confondus", écrit Christoph-Mathias Mueller.

Pour cette édition 2024, les organisateurs promettent aux quelque 8500 spectateurs attendus une présentation empreinte d'humour et emballante de musique classique, pour tous les goûts. Au programme, des concerts apéro, des concerts d'orchestre, des sérénades, de la musique de chambre, des concerts de nuit d'été et des concerts pour les enfants.

Les amateurs (re)découvriront par exemple l'Orchestre symphonique de Bâle, l'accordéoniste Viviane Chassot, le flûtiste Kaspar Zehnder ou le pianiste Adrian Oetiker. Le Lausanne Marimba Ensemble, composé de huit musiciens issus de la Haute école de musique de Lausanne, séduira aussi le public.

Retour au plaisir

Les soirées dans la cour du château de Morat, avec le spectacle du soleil couchant sur le lac, figurent au cœur du festival et de la cité médiévale fribourgeoise. Le tout dans une "atmosphère familiale". Quelque 200 bénévoles oeuvrent au succès de la manifestation. Le budget se monte à 930'000 francs.

Dans un contexte social et international "déprimant", le chef d'orchestre et directeur artistique Christoph-Mathias Müller a déclaré en présentant l'événement vouloir "en quelque sorte redresser la barre. Un coup de barre pour nous remémorer que des personnes ont créé de la musique pour le plaisir d'autres personnes".

ats/ld