"Come Ahead", le retour dansant de Primal Scream après huit ans d’absence

Le groupe écossais Primal Scream a publié le 8 novembre "Come Ahead", un douzième album dansant qui rompt huit ans de silence. Il est composé de onze titres naviguant entre funk, électro et rock.

Primal Scream naît en 1982 à Glasgow sous l’impulsion du guitariste Jim Beattie et de Bobby Gillespie, qui est alors batteur du groupe The Jesus and Mary Chain. La formation écossaise obtient le succès international notamment grâce au tube "Rocks" en 1994. Aujourd’hui, Bobby Gillespie et Andrew Innes, le deuxième guitariste, sont les seuls membres restants de la formation originale de Primal Scream.

Après le succès de l’album "Chaosmosis" en 2016, Primal Scream a connu plusieurs malheurs. Cette année-là, lors d'un concert donné au Caribana Festival de Crans-près-Céligny (VD), le chanteur Bobby Gillespie chute de la scène et doit être hospitalisé. En 2022, Martin Duffy, le claviériste décède et l'année suivante, le groupe se retrouve au centre d’une polémique lorsque le fils du défunt accuse Primal Scream d'avoir exploité financièrement son père. Cette même année 2023, Bobby Gillespie perd son père, Robert, connu en Écosse pour son engagement au sein des syndicats et de la classe ouvrière.

Danser sous la pluie

Sur la pochette du disque "Come Ahead", sorti le 8 novembre, figure une photo en noir et blanc de Robert Gillespie. Bobby Gillespie raconte au magazine NME que la veille de la mort de son père, il lui chantait la chanson "Ready To Go Home", le titre qui ouvre son nouvel album: "Il n'y avait que lui et moi à l'hôpital. Son corps avait lâché. Je pense que lorsqu’on devient vieux et fatigué, notre corps se dit ‘j'en ai assez, il est temps de partir’. J'ai essayé d'écrire sur ce sentiment, je ne sais pas pourquoi - peut-être que je me sentais moi-même fatigué. Cela m'arrive parfois", explique le chanteur. Avant de préciser: "La chanson est une acceptation joyeuse de la mort. Elle est à la fois sombre et lumineuse, pleine d’humour."

D’autres morceaux racontent la guerre ("False Flags"), la misère ("Circus of Life", "Innocent Money"), l'émergence de l'extrême droite ou encore la classe ouvrière écossaise et la colonisation de ce territoire par l'Angleterre ("Settlers Blues"). La chanson éponyme de l’album, "Come Ahead", se réfère d'ailleurs à un cri de guerre glaswégien. Bobby Gillespie le mentionne dans sa biographie sortie en 2021, "Tenement Kid".

Un mélange de genres

"Come Ahead" garde une charge rock’n’roll typique des débuts de Primal Scream, tout en s’ancrant dans l'électro, le funk et la soul. Ce mélange de styles lui donne un air intemporel. Quel que soit le style de la chanson, le groupe l'interprète toujours avec un groove et une orientation dansante. Tout cela sous la patte du producteur irlandais David Holmes, avec lequel Primal Scream a déjà collaboré sur ses précédents disques.

A 63 ans, Bobby Gillespie fête plus de quarante ans de carrière, défendant la musique qu’il apprécie tout en restant fidèle à ses racines.

Sujet radio: Yves Zahno

Adaptation web: Myriam Semaani