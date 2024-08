Cinq artistes suisses dévoilent les coulisses de leurs tournées

Une voix d’or, délicieusement voilée, qui s’épanouit dans un registre soul apaisé, et pourrait tout aussi bien faire merveille dans le jazz. Ecoutez la chanteuse vaudoise Nnavy chanter "Come And Get It" dans le Colors Show, le must de la soul et du hip-hop sur Youtube (TIF et Billie Eilish y sont passés aussi), vous serez transportés.

Nnavy était vendredi 26 juillet à Sion dans le cadre du Palp Festival. Une heure avant le concert, la chanteuse était ailleurs, toute à sa concentration et à sa détente.