Charli XCX célèbre les pestes sur fond d'électro dans son nouvel album "brat"

La chanteuse londonienne Charli XCX dévoile un sixième album ambitieux intitulé "brat". Derrière sa pochette vert fluo, le disque est à la fois personnel et ultra-dansant avec quinze titres aux productions pointues mélangeant pop, électro et EDM.

Deux ans après "Crash", un disque à l'électro-pop ultra-léchée contenant des duos avec des stars comme Rina Sawayama et Christine and the Queens, Charli XCX surprend ses fans et les critiques avec un nouvel album encore plus personnel, "brat". Cette fois, pas de duos: la chanteuse britannique chante seule sur les quinze titres de l'album.

Contrairement aux pochettes de ses précédents disques, sur lesquelles elle figurait toujours dans une mise en scène esthétique, voire lascive, Charli XCX impose cette fois à son public un design à la fois criard et sobre: sur un fond vert fluo figure simplement le mot "brat", pixellisé. Comme une rupture, au bout de plus de dix ans de carrière.

La pochette de l'album de Charli XCX "brat". [Atlantic Records]

Pourtant, pour ce nouvel album, la chanteuse britannique s'est entourée de ses producteurs favoris, certains présents à ses côtés depuis ses débuts. Ainsi, le producteur et musicien anglais A.G. Cook signe notamment les deux singles "360" et "Club Classics". Le compositeur et producteur Finn Keane, alias Easyfun, signe quant à lui "Von dutch", un single qui cartonne sur les réseaux sociaux et dans les clubs.

Dans leur ensemble, les productions mélangent électro, hyperpop, pop et dance. Comme un clin d'œil aux débuts de l'artiste, qui passait des disques dans les raves illégales anglaises "à 14 ou 15 ans", dit-elle dans une interview pour le magazine américain Billboard.

La morveuse

"Brat" signifie "morveuse" ou "peste" en anglais. Un rôle que Charli XCX a souvent incarné dans ses chansons et qui lui aura valu un succès planétaire avec le titre "I love it" en 2013. Sur la musique électro du duo Icona Pop, elle clame en anglais avoir crashé sa voiture contre un pont et la regarder brûler, avant de jeter les affaires de son copain car "elle s'en fiche, elle adore". Une personnalité à la fois chaotique et attachante qui la suivra au fil de ses albums, "brat" n'y faisant pas exception.

Par exemple, les chansons "Sympathy is just a knife", "Von dutch" et "Girl, so confusing" parlent de rivalité ou de jalousie, parfois entre artistes, parfois entre femmes. Mais ce n'est pas tout: la chanteuse dédie également un titre "aux pestes, aux mauvaises filles, à celles qui brisent le cœur de leur copain": "Mean Girls".

Carrière, raves et désir de maternité

"Brat" ne s'arrête pas à son titre cependant. À travers sa plume, Charli XCX se montre encore plus vulnérable. Elle qui parlait de sexe avec humour et féminisme dans ses précédents disques, la voici en train de se confier sur sa carrière musicale, ses doutes et sa confiance en elle ("I might say something stupid", "Rewind") ainsi que ses déboires relationnels, amicaux ou amoureux ("Talk Talk", "So I"). Et surprise, dans "I think about it all the time", pour la première fois, Charli XCX parle en musique de ses désirs et de ses craintes envers la maternité, mentionnant son horloge biologique.

Cette bulle tournée vers le futur est de courte durée cependant: juste après, le dernier titre de l'album commence, "365". Reprenant la mélodie de la chanson "360" ouvrant l'album, le morceau parle de fête et de drogues sur un rythme électronique rapide, rappelant la trance et les raves des débuts de Charli XCX. Le son, saturé, s'en va et s'en vient, tandis que la chanteuse y clame: "Tu te prends pour qui? Je suis une morveuse quand je suis à fond / Je veux entendre ma chanson, tu vas la mettre? […] je ne rentre jamais chez moi, ne dors pas, ne mange pas." Une morveuse, vraiment?

Myriam Semaani