"Chantez-vous Suisse?", l'opération radio qui fête le multilinguisme à travers la musique

Jusqu'au 14 juin se tient la seconde édition de "Chantez-vous Suisse?". Pendant une semaine, cinq musiciens et musiciennes relèvent un défi musical: réinterpréter des chansons des quatre régions linguistiques et composer ensemble un nouveau titre. Avec en point d'orgue un concert public à Fribourg le 14 juin.

Après une première édition au Saint-Gothard en 2023, "Chantez-vous Suisse?" est de retour, cette fois-ci dans la ville de Fribourg.

Ce projet des chaînes radio de la SSR réunit en résidence quatre artistes représentant chacun une région linguistique du pays et une cinquième issue de l'immigration. Ensemble, ils ont une semaine pour composer une nouvelle chanson en quatre ou cinq langues. Les artistes proposent également une chanson typique de leur région linguistique respective, réinterprétée en plusieurs langues.

Ce projet met à l'honneur le multilinguisme helvétique et offre un aperçu de la culture et de la musique de chaque région. L'opération "Chantez-vous Suisse?" est à découvrir durant la semaine sur quatre stations radio de la SSR - du côté de la RTS, sur La 1ère de 20h à 21h - et se termine par un concert public le 14 juin à "L’Atelier" de Fribourg.

Alizé Owald pour la Suisse romande

Chanteuse et compositrice vaudoise du groupe Aliose, c'est Alizé Oswald qui représente la Suisse romande cette année.

Le musicien pop zurichois Dom Sweden, qui chante en dialecte, le chanteur et batteur tessinois Andrea Bignasca, la chanteuse de jazz et compositrice romanche Chiara Jacomet et la chanteuse et artiste Claudia Masika, originaire du Kenya et qui vit en Suisse depuis 15 ans, complètent ce casting 2024.

