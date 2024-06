"Chansons et More", premier album solo indigné de la Genevoise Béatrice Graf

Prix suisse de musique en 2019, la musicienne Béatrice Graf a dévoilé le 18 mai un premier album solo intitulé "Chansons & More". La Genevoise, moitié du duo punk Ester Poly, y chante en français et en anglais ses indignations, l'écologie, la condition des femmes, les addictions ou l'amour.

Nouvelle étape dans sa longue et riche carrière de musicienne, le premier album en solo de Béatrice Graf a choisi de s'ancrer en partie au coeur des thèmes de son époque. "Chansons & More", produit par le batteur zurichois Domi Chansorn, évoque ainsi tour à tour des sujets aussi actuels (l'écologie, la condition des femmes, la spéculation boursière) qu'éternels (l'amour, l'addiction).

Entre français et anglais, la chanteuse et musicienne genevoise s'épanouit au cœur d'un répertoire qui se joue des formats musicaux et se voit encore accompagner d'un livret d'illustrations signées Lynn Fejer inspirées des chansons de Béatrice Graf.

Au fil des seize titres cousus main par cette femme-orchestre de talent, rock, folklore, transes, méditations et accélérations traversent un vaste et exploratoire paysage sonore où Béatrice Graf aime à répéter ou marteler ses mots comme ses idées façon slogans punk.

Valise-batterie et tournée à vélo

Dans son habituelle valise-batterie, elle a ajouté de la guitare pour amener quelques dissonances supplémentaires qui collent à merveille au désordre contemporain chanté. Et sa vieille valise en bois des années 1940 contenant ses fûts et cymbales, Béatrice Graf va la déballer lors de sa nouvelle tournée en Suisse où elle sera aussi accompagnée de plusieurs musiciens. Et aussi durant les étapes de la deuxième édition du projet live baptisé Cycloton.

"Le concept du Cycloton est une version mobile d'un système de son qui fonctionne à l'énergie humaine. On transporte tout le matériel à vélo et on s'arrête tous les vingt ou cinquante kilomètres, en s'arrêtant deux à trois fois dans chaque canton pour la tournée", explique Béatrice Graf dans l'émission Le Poulpe de Couleur 3 du 28 mai. L'originalité réside ici dans le fait que les spectateurs créent en pédalant l’énergie permettant de sonoriser le concert. Une manière de relier les convictions sociales et politiques de Béatrice Graf à sa profession de musicienne.

Propos recueillis par Yannick Neveu

Adaptation web: Olivier Horner