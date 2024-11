"Chansons de 4h du matin", les insomnies salvatrices de la Neuchâteloise Clé

La Neuchâteloise Clémence Mermet a publié son premier album sous le nom de Clé le 22 novembre. La comédienne s'essaie à la chanson bricolée et intimiste au fil de "Chansons de 4h du matin". Sept titres imaginés au cœur de la nuit comme autant de secrets murmurés qu'elle dévoilera sur scène à Bienne le 30 novembre.

Le projet de ces "Chansons de 4h du matin" a pris forme en 2020 en plein confinement, entre 1h et 5h30. Clémence Mermet, sujette aux insomnies, a enfin trouvé dans ce temps silencieux et suspendu un espace dans lequel elle a pu imaginer des chansons sans peur entre sa chambre, son jardin ou son garage.

Si cette comédienne de profession dit écrire des chansons depuis l’enfance, elle avoue avoir été longtemps paralysée par le côté sacré de la musique, en raison de ses parents musiciens.

Le Covid lui a finalement permis d’oser se lancer dans l’aventure, d’enregistrer ses émotions, même si quatre ans ont encore été nécessaires à Clé pour avoir le courage de les publier. Avec au passage de précieux conseils glanés auprès d’artistes comme elie zoé, Pony del Sol ou Baby Volcano qui partagent le même label qu'elle, Label Rapace, fondé par le plasticien Augustin Rebetez.

"Décrire avec des sons ce qui se perd avec les mots"

Le point commun de ces chansons reste toutefois "cette volonté de décrire avec des sons ce qui se perd avec les mots". Clé précise sa pensée dans l'émission Vertigo du 25 novembre: "Toutes les chansons parlent d'un moment précis. Ce n'est pas une histoire ou une étape, mais c'est vraiment une sensation physique forte que j'ai besoin de traduire et que je ne peux pas expliquer à ce moment-là. Je pourrais aussi décrire biologiquement ce qui se passe dans mon corps, mais ça ne rendrait pas l'émotion. Du coup, j'ai l'impression qu'il me faut de la musique et des harmonies pour traduire ces sensations-là".

Ces "Chansons de 4h du matin" comportent également un beau travail sur les climats musicaux. "Les atmosphères sont très liées à ce que j'avais sous la main. Pour les premières chansons, j'avais juste un ordinateur, des écouteurs et ma voix. Puis petit à petit, en commençant à composer, je me suis dit que je pourrais ajouter des instruments que j'avais sous la main dans un coin, comme un ukulélé ou des petites batteries, pour voir ce que je pouvais bricoler (...) Les univers se sont donc créés en fonction de ce que je savais bricoler et des éléments que je pouvais rassembler. Il y avait en réalité et étonnement un côté très aléatoire dans la construction des morceaux".

Des sensations écrasantes

La réalisation de "Chansons de 4h du matin" n'est toutefois pas complètement spontanée et bricolée puisque Clé a quand même opéré quelques ajouts, en faisant par exemple enregistrer des lignes de contrebasse par un musicien professionnel ainsi que des voix supplémentaires.

Parmi les sensations par lesquelles Clé dit se sentir écrasées, elle évoque "l'énorme et violente dispute eue avec une amie où j'ai eu l'impression de me faire rouler dessus" à l'origine du lancinant "Et recommencer" qui s'est mué "en une sorte de mythe de Sisyphe en chanson". Dans le cas de l'autre titre fort de ce premier album, "Vide", Clé en voit la genèse dans "une situation très compliquée à décrire", où la chanteuse ne trouvait aucune solution d'écriture pour traiter le sujet et se sentait donc complètement vide.

