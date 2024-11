Brigitte Fontaine, l'esprit punk et rebelle intact, sort son vingtième album à 85 ans

Brigitte Fontaine, 85 ans, est une personnalité atypique et incontournable de la chanson française. Plutôt qu'une icône, elle se revendique comme une figure punk. Celle qui chante depuis ses débuts pour les insurgés et les exclus a publié, le 25 octobre, un vingtième album intitulé "Pick Up".

Cinquante-six ans de carrière pour Brigitte Fontaine, 85 ans, qui n'a rien perdu du côté rebelle, insoumis et provocant de ses débuts en 1966. A rebours des codes, l'artiste française est un symbole de la contre-culture. Connue pour sa franchise et son caractère parfois hargneux, c'est surtout son imagination extravagante et fertile qui fait d'elle une figure de la chanson française. Autrice de pièces de théâtre, de romans et de poésie, la Bretonne, Parisienne d'adoption qui ne mâche jamais ses mots pour dégommer le système ou soutenir les exclus, a désormais vingt albums au compteur depuis qu'elle a sorti le 25 octobre "Pick Up". Politique et très rock Sur ce vingtième album se trouve notamment le titre "Crevards miteux, pauvres errants", texte politique tiré de son livre sorti en 2009, dédié aux exclus de la vie et soutenu par un son très rock. Ce rock garage, c'est la patte de Lionel Limiñana, guitariste du groupe de rock occitan The Limiñanas, appelé à la production. "Pick Up" évoque également les violences policières subies par les jeunes de banlieue, les souffrances, les maltraitances dans les hôpitaux, mais aussi la mort. Le talent de Brigitte Fontaine se révèle particulièrement dans le choix des mots et dans un phrasé toujours juste. Fidèle à ses convictions Brigitte Fontaine reste fidèle à l'artiste qu'elle était à ses débuts, ainsi qu'à ses convictions. Elle est éprise du sentiment de liberté, féministe, militante, luttant pour la légalisation de l'avortement. Récemment, Brigitte Fontaine expliquait dans plusieurs médias - notamment Gala et Paris Match - vouloir rétablir l'honneur des femmes, méprisées par la domination masculine, en montrant qu'elles pouvaient créer autre chose que la vie. Ce vingtième album recèle douze titres puissants, poignants, profonds, avec ce talent qu'a l'artiste pour nommer les choses. Douze titres qui rappellent que le punk n'est pas mort et que Brigitte Fontaine n'a pas fini d'être rebelle. Sujet radio: Yves Zahno Adaptation web: ld