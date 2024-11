Berceuses, un collectif artistique pour une collection de chansons singulières apaisées

Le projet collectif Berceuses qui réunit huit artistes romands a publié le 25 octobre un premier album délicat autour de cette forme musicale traditionnelle singulière. La formation le présente au Festival du Bout du monde à Vevey ce vendredi 8 novembre avant une tournée.

Berceuses est composé de Aurélie Emery, Delia Meshlir, Elie Zoé, Gael Kyriakidis, Laure Betris, Melissa Kassab, Perrine Berger et Sara Oswald. Ce collectif de huit artistes de la scène musicale romande a décidé d'"explorer très librement cette forme musicale qu'est la berceuse".

"On y parle de fin du monde, de chimères et de jeux d’ombres. On y raconte des histoires de miroirs, de mer, de réunions et d'insomnies. On y chante en canon, en anglais, en français, en araméen et en japonais. Les huit voix parfois n'en forment plus qu'une", indique ainsi cette formation atypique qui vient de publier un premier album éponyme de neuf titres souvent murmurés. Un répertoire où les harmonies vocales délicates alternent avec des choeurs plus affirmés, mais au sein duquel chaque chanson est remplie d'un flux et reflux sonore d'une étourdissante luxuriance instrumentale.

Projet éphémère pérennisé

Guitares électriques, percussions, saxophone, flûte traversière, piano, métallophones, basse, synthétiseurs, violoncelle et sons de la nature tissent ainsi une toile nocturne propice à l'évasion davantage qu'à l'endormissement. Entre plages méditatives et ritournelles percussives, douceurs psychédéliques et folk impressionniste, mélancolies polyphoniques et même krautrock, le charme de Berceuses opère et apaise.

Projet scénique éphémère à l'origine né en 2020 lors d'une carte blanche proposée à Laure Betris par le Festival Altitudes à Bulle, Berceuses s'est dans un premier temps pérennisé ponctuellement sur scène avant de voir son aventure pleine de sororité et de bienveillance se sceller par un enregistrement délicat.

