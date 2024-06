"Barbaras Rhabarberbar", le virelangue allemand qui fait le tour du monde

Le musicien allemand Bodo Wartke a conquis le monde entier avec sa chanson virelangue "Barbaras Rhabarberbar" sur les réseaux sociaux. Décryptage et récit d'un phénomène viral, au point de catapulter le mot 'rhubarbe' en tête des recherches Google en mai 2024 et de redorer l'image de la langue allemande.

Le musicien allemand Bodo Wartke est passionné de virelangues, des textes difficiles à prononcer qu'il met en musique. Sur scène, il joue depuis vingt-cinq ans du piano à la manière d'un cabaret. Pourtant, ce sont les réseaux sociaux qui vont le rendre célèbre dans le monde entier.

Tout commence le 13 décembre 2023. Sur ses comptes Instagram et Tiktok, en duo avec le musicien allemand Marti Fischer, il publie une vidéo dans laquelle il raconte l'histoire de Barbara, qui cuisine le meilleur cake à la rhubarbe du monde et qui ouvre son bar, le "Rhabarberbar". Avec son rythme accrocheur et sa musique dansante presque hip-hop, la chanson fait un tabac sur les réseaux sociaux.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

De l'Allemagne à l'Australie, de l'Australie au monde entier

Au printemps 2024, la vidéo de "Barbaras Rhabarberbar" atteint l'Australie, où deux danseuses inventent une chorégraphie sur la chanson. Elles postent la vidéo à leur tour et le buzz est lancé: deux jours plus tard, les danseurs américains Cost n'Mayor reprennent cette même chorégraphie et la présentent à leurs sept millions d'abonnés.

Désormais, via les réseaux sociaux, le monde entier danse et chante sur "Barbaras Rhabarberbar". Bodo Wartke et son acolyte Marti Fischer finissent par danser eux-mêmes la chorégraphie. Sur Instagram, cette vidéo compte 30,5 millions de vues à l'heure actuelle.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Des internautes, célèbres ou non, traduisent la chanson dans leur langue, notamment en anglais et en français. Le duo de claquettes irlandais The Gardiner Brothers reprend lui aussi la chorégraphie à sa sauce. Idem pour l'humoriste et journaliste franco-portugais David Castello-Lopes.

Et ce n'est pas tout: sur Google, en mai 2024, les recherches du mot "rhubarbe" explosent. Idem pour les termes "hip-hop allemand", "Barbara" et "abracadabra".

Au-delà des préjugés

Profitant de ce succès, Bodo Wartke imprime des T-shirts à l'effigie de la chanson, qu'il publie sur Spotify, tandis que les réservations pour ses concerts explosent. Dans les commentaires de ses vidéos, les fans allemands et étrangers affirment souhaiter que "Barbaras Rhabarberbar" représente l'Allemagne à l’Eurovision en 2025.

Dans une interview accordée au journal allemand RND le 15 mai 2024, Bodo Wartke explique être heureux de présenter une image différente de son pays au reste du monde. "C'est agréable de voir comment je parviens à dissiper les préjugés des non-germanophones à l'égard de l'Allemagne. Le cliché est que les Allemands n’ont aucun sens de l'humour et que la langue allemande semble agressive. Grâce à 'Barbaras Rhabarberbar', certains repensent cela."

Sujet radio: Nolwenn Gorgoni

Adaptation web: Myriam Semaani