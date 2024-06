Avec une affluence record, Festi'Neuch tire un bilan positif pour sa 23ème édition

Festi'neuch, qui a commencé jeudi et se termine dimanche soir, a vécu une 23e édition réussie. Le Neuchâtel Open Air Festival n'a pas connu de problèmes sécuritaires majeurs, malgré une affluence record de 57'000 personnes. Le festival affichait pour la première fois complet deux mois à l'avance.

"La nouvelle scène du Cargo a permis d'augmenter de 2000 le nombre de festivaliers le jeudi soir", a déclaré dimanche Antonin Rousseau, directeur de Festi'neuch. "L'espace était plus grand et plus aéré et la qualité du son était bien meilleure. Les artistes ont aussi apprécié et relevé que les conditions techniques étaient à la hauteur", a-t-il ajouté.

La nouvelle révélation de la chanson française Zaho de Sagazan a inauguré le Cargo. "C'était un grand moment, riche en émotions. C'est une artiste pleine, entière et bourrée de talents", a expliqué Antonin Rousseau.

Le vendredi soir, le concert d'Etienne Daho, qui l'a dédié à Françoise Hardy décédée quelques jours auparavant, était également très émouvant. Le spectacle a été très apprécié par le public et considéré comme un grand moment par les fans qui suivent l'artiste français dans sa tournée.

Pas d'incident majeur

Eddy de Pretto a su toucher samedi soir une foule immense avec sa ferveur. Le chanteur français a "communié avec son public grâce à une connexion sincère et profonde". C'était un moment fort de cette édition, tout comme la minute de silence proposée par les Palestiniens de 47SOUL, en hommage aux dizaines de milliers de victimes civiles à Gaza sur la scène du Lacustre.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Le concert de Bigflo et Oli dimanche soir est aussi très attendu. "Cela promet pas mal de surprises et un final en apothéose", a ajouté Antonin Rousseau.

Les organisateurs sont "très satisfaits et heureux" car il n'y a pas eu d'incidents majeurs au niveau sécuritaire et médical. Le dispositif préventif "Ici c'est cool" a fait ses preuves aussi bien à l'interne avec les bénévoles qu'à l'externe avec les festivaliers.

Site fluide et agréable

Malgré les travaux de réaménagement des Jeunes-Rives, le site est resté fluide et agréable "et le public s'est emparé du lieu", a précisé le directeur. Festi'neuch a conservé la même superficie. Il a gagné de l'espace au bord du lac, mais en a perdu un peu ailleurs.

La 24e édition de Festi’neuch se déroulera du 12 au 15 juin 2025. "On devra continuer à s'adapter avec la suite des travaux de réaménagement des Jeunes-Rives, mais on ne va pas réduire notre superficie", a conclu Antonin Rousseau.

>> Revoir le 19h30 sur l'édition 2024 de Festi'Neuch : Festi’Neuch bat son plein sur les rives du lac de Neuchâtel. Le festival a investi cette année dans une nouvelle scène / 19h30 / 2 min. / hier à 19:30

ats/rad