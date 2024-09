Avec "Romance", Fontaines D.C. entrevoit la possibilité d'une idylle rock

Les Irlandais de Fontaines D.C. publient "Romance", un quatrième album moins ténébreux sorti le 23 août qui offre un rock intense, sensuel et magnétique, où la voix de Grian Chatten fait merveille. En cinq ans, la formation s'est imposée comme l'une des plus prometteuses de sa génération.

"Romance" est déjà le quatrième album en cinq ans publié par Fontaines D.C. Prolifique, le quintet de Dublin assimilé à la scène alternative et post-punk aux côtés de groupes comme Idles, Shame ou Fat White Family poursuit ses explorations rock.

Les Irlandais situent toutefois "Romance" dans un registre sonnant plutôt la fin du post-punk avec onze titres très produits qui empruntent à la pop et au hip-hop. Un répertoire moins sombre qui se traduit aussi dans les looks plus colorés désormais affichés par les musiciens: cheveux de couleur, tressés ou lissés avec barrettes au-dessus de jupes noires new wave, pantalons militaires et vestes léopard.

Produit par James Ford qui a collaboré avec Gorillaz ou Arctic Monkeys, ce quatrième album à l'esprit mélodique très pop, moins tourmenté et ténébreux, permet à Fontaines D.C. de poursuivre son évolution loin de cette vieille Irlande de James Joyce, Samuel Beckett, des Pogues et des pubs fantasmée à leur début.

Forme sombre mais fond enfin optimiste

En injectant du romantisme et de l'amour dans un monde qui s'effondre et dans une société dépeinte comme aliénante, Fontaines D.C se donne un peu d'oxygène et d'espaces dans son rock. Et répond au désenchantement et au chaos ambiant par la passion et le désir. Si la forme reste le plus souvent sombre, le fond est ici enfin optimiste.

Deux ans après la noirceur inédite de "Skinty Fia" qui les avait révélés torturés et mélancoliques avec une rage rentrée, les Dublinois entrevoient donc enfin la possibilité d'idylles dans leur rock.

Sujet radio: Yves Zahno

Adaptation web: olhor