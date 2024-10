Avec "Nouveaux talents", la RTS révèle les étoiles montantes de la musique classique

RTS Espace 2 mobilise l'acoustique idéale de la Salle de musique de La Chaux-de-Fonds pour offrir un tremplin aux jeunes de 25 à 30 ans qui lancent leur carrière dans l'art exigeant de la musique classique. Huit concerts sont programmés un dimanche par mois dès le 20 octobre.

Pour éclore sur les grandes scènes, la nouvelle génération de musiciennes et musiciens classiques a besoin de visibilité et d’expériences lui permettant de se confronter au public et aux médias. Voilà l’ambition de la série Nouveaux talents de RTS Espace 2: offrir un tremplin exceptionnel aux meilleures promesses suisses de la musique classique sous toutes ses formes, du solo à la musique de chambre.

Dimanche 20 octobre, la RTS accueillera ces jeunes artistes de 25 à 30 ans dans l’emblématique Salle de musique de La Chaux-de-Fonds, lieu du patrimoine et auditorium de la plus haute réputation, pour une carte blanche proposée dès 17h aux spectateurs sur place et en simultané sur RTS Espace 2.

Huit concerts sur l'année

Après cette première soirée, sept autres concerts Nouveaux talents se tiendront chaque mois jusqu’en mai 2025, en collaboration avec la Société de musique de La Chaux-de-Fonds.

"C'est avec un immense plaisir que nous accueillons la RTS et le public" pour ces concerts "diffusés en direct sur Espace 2 et également enregistrés", précise Pierre-Yves Perrin, président de la Société de musique de La Chaux-de-Fonds dans l'émission Musique matin du 18 octobre.

>> Ecouter l'interview de Pierre-Yves Perrin, président de la Société de musique de La Chaux-de-Fonds : Keystone - Laurent Gillieron Interview de Pierre-Yves Perrin, président de la Société de musique de La Chaux-de-Fonds / Musique Matin / 12 min. / hier à 07:09

Un défi pour les jeunes artistes

"C’est une mission essentielle du service public que de porter à la connaissance de tous l’excellence de nos jeunes interprètes, en leur proposant un magnifique défi", appuie Alexandre Barrelet, chef d’antenne de RTS Espace 2.

Le choix des solistes a été assuré par un collectif d’expertise musicale de la RTS, en fonction de plusieurs critères: l’âge, le moment de sa carrière encore naissante, sa prestance sur scène, ou encore la créativité de son programme. Etre suisse n’est pas impératif, mais a de l’importance. Des solistes salués par les Médias francophones publics font également partie de l’aventure.

Propos recueillis par Sydney Fierro

Adaptation web: mh