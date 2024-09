Avec "La souterraine", Emily Loizeau signe un nouvel album lumineux

Autrice compositrice et interprète, Emily Loizeau est présente dans le paysage de la chanson francophone depuis près de vingt ans et a été gratifiée de plusieurs prix. Elle a sorti le 6 septembre "La souterraine", un nouvel album lumineux sur l'intime, l'amour, la joie et les aspérités de la vie.

Après "Icare" paru en 2021 et une tournée de près de deux ans, Emily Loizeau est revenue le 6 septembre avec un nouvel album intitulé "La souterraine", qui se veut un appel à la joie et à la lumière malgré la noirceur du monde. A la réalisation, le producteur John Parish, complice de PJ Harvey. Dans ce nouvel opus, Emily Loizeau raconte l'amour, le réchauffement climatique, la bienveillance, les relations toxiques, mais prend également le pouls de son âme. "Je cherche à traduire à quel endroit ça nous brise, à quel endroit la colère nous permet d'agir pour qu'il advienne autre chose", explique la chanteuse dans une interview accordée à Radio France. Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info Des portraits de femmes Emily Loizeau poursuit également son portrait de femmes aux parcours sinueux et courageux, entamé déjà sur son précédent opus. Dans "Icare", elle racontait le parcours d'une jeune Guinéenne ayant fui un mariage forcé. Aujourd'hui, dans "La souterraine", elle retrace celui d'Elaha, une adolescente afghane de treize ans sur les routes de l'exil. "C'est un disque qui tente de tracer le chemin d’une longue quête d’amour au milieu d’un monde en vrac. C’est un parcours tissé de violence et de rage, mais aussi d’espoir éperdu et déterminé. Une danse entre réalité et fiction qui fait tout pour ne pas abandonner la lumière, pour vaincre la noirceur et la regarder dans les yeux", détaille également Emily Loizeau dans le texte de présentation de "La souterraine". Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info Lueurs d'espoir Et puis, dans ce nouvel album, l'artiste chante aussi en anglais comme elle le fait régulièrement depuis ses débuts en 2006 avec "L’autre bout du monde". Un choix naturel pour la Franco-Anglaise d'origine, souvent dicté par la musique. Certains titres sont même simplement instrumentaux car le disque est né de plusieurs commandes reçues pour des musiques de film ou de théâtre. Au final, "La souterraine" est un album lumineux rempli d'intime, mais qui privilégie les aspérités sonores et les fêlures vocales. Sur ce matériau pourtant sombre, les lueurs d'espoir viennent aussi de l’interprétation habitée d’Emily Loizeau. Sujet radio: Yves Zahno Adaptation web: ld