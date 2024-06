Avec "Adrénaline", Hervé revient aux sonorités de ses débuts

Révélation masculine aux Victoires de la musique en 2021, Hervé sort son troisième album intitulé "Adrénaline". Après un détour par la french touch des années 1990 et le hip-hop sur son précédent disque, le chanteur français renoue avec ce son plus pop et rock qui l'a distingué il y a quatre ans.

La pochette est la bonne, mais pas les chansons. Lors du pressage du dernier CD du chanteur Hervé, l'usine se trompe. Elle y grave à la place le nouvel album de l'artiste portoricain Luis Fonsi, célèbre pour son tube "Despacito". Mais pas de quoi éclipser le nouvel album du Français, "Adrénaline", disponible en vinyle et sur les plateformes avant d'être rapidement repressé en CD. Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info Après "Hyper" (2020) puis "Intérieur Vie" (2023), le chanteur-musicien autodidacte de 33 ans explore dans "Adrénaline" des contours entre blues, new wave et un croisement improbable de Plastic Bertrand avec M. Un style plus variété qu'il maîtrise, lui qui a coécrit à ses débuts, avec le producteur Yodelice, trois titres pour l'album posthume de Johnny Hallyday paru en 2018. Pourtant, Hervé se dit plus proche de la musique anglo-saxonne, citant notamment The Streets, Oasis ou les Chemical Brothers. Son nouvel album, il l'a d'ailleurs enregistré en Angleterre. Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info Le pop-rock britannique en point de mire "Adrénaline" est ainsi nourri des sonorités du pop-rock britannique. Il y a du rythme, des pulsations et du groove qui sont pour une fois contrebalancés par des ralentissements de tempo. Mais ces télescopages comportent une trop grande influence anglaise pour séduire pleinement. Au point de s'avérer même embarrassants par moment quand Hervé emprunte la trame rythmique et mélodique du "Common People" de Pulp pour "Tube de l'été". En 2020, Hervé se fait connaître grâce à sa chanson qui devient vite un tube, intitulé "Si bien du mal", qui frôle aujourd'hui les six millions de vues sur YouTube. Avec sa voix haletante feutrée-susurrée aux contours de nonchalance voire d'insolence, Hervé se distingue, rappelant par moments Alain Bashung à son époque "Gaby oh Gaby", dans les années 1980. Alors que sur "Sémaphore", il (re)joue "Le vent nous portera" de Noir Désir. Reste que des premières parties d'Eddy de Pretto jusqu'à la Grande scène du Paléo, en solo, l'année dernière, le chanteur s'est révélé surtout sur scène en pile électrique. Il affiche un joli parcours parsemé d'un brin d'ironie, puisqu'il s'appelle, dans la vraie vie, Hervé Le Sourd. Sujet radio: Yves Zahno Adaptation web: ld/olhor