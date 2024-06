Au Palp Festival, culture et patrimoine continuent de faire bon ménage

Depuis le 20 avril et jusqu'au 21 septembre, la 14e édition du Palp Festival propose un nouveau périple à travers tout le Valais en alliant musique, terroir et artisanat. Patrimoine et culture sont étroitement associés à travers plus d'une vingtaine d'événements.

De l'atmosphère magique du bal masqué au château de Venthône aux emblématiques Rocklette et Electroclette sur les sommets alpins du Val de Bagnes, en passant par un brunch sur le télésiège de Champex-Lac, les Salons flottants sur le Lac du Louché à Lens, ou encore la Mountain Session aux Becs de Bosson, le Palp s'attache à mettre en lumière les artistes ainsi que les produits régionaux et leurs producteurs dans quantité de lieux et sites du Valais.

Durant cette 14e édition, ce sont plus de vingt événements sur six mois alliant patrimoine et culture qui se tiennent à travers le canton. Par exemple le Rouli Bouli, un parcours de balles en bois de trois kilomètres entre Bruson et Châbles (jusqu'au 1er septembre) qui permet de découvrir chemin faisant des oeuvres d'art et des constructions artisanales.

Redéfinir le concept de festival

"On récupère une balle en mélèze et puis on suit tout un parcours qui enclenche des oeuvres qui ont été créées par des artisans et des artistes. On a travaillé à 100% avec du bois du val de Bagnes avec cette idée de valoriser les producteurs du coin. Les balles en mélèze sont faites dans la menuiserie de Bruson et le triage forestier a fait les cheneaux. Il s'agit de faire se rencontrer le milieu artistique, le monde de l'artisanat et les producteurs locaux", détaille Sébastien Olesen, directeur du Palp Festival, dans le 19h30 du 6 juin. Une volonté donc par les rencontres et le mélange des genres de changer et redéfinir le concept même de festival.

Le village de Bruson sera aussi à l'honneur le week-end du 15 et 16 juin en devenant la capitale gastronomique des Alpes grâce au grand marché des terroirs alpins. Un événement dédié aux producteurs de l'ensemble de l'arc alpin, de la Slovénie à la France, en passant par l'Italie, l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse, qui met en valeur le patrimoine gastronomique de ces régions. Autant de spécialités qui se verront agrémentées d'ateliers, de concerts, de tables rondes et d'autres animations.

Sujet TV: Gilles de Diesbach

Adaptation web: Olivier Horner