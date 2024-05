Au festival Les Ondes à Monthey, la musique classique se veut accessible et conviviale

Dirigé par la pianiste valaisanne Beatrice Berrut, le festival Les Ondes se déroule du 31 mai au 2 juin à Monthey (VS), au pavillon des Mangettes. Sa troisième édition affiche encore une volonté de rendre la musique classique accessible et conviviale en contentant les oreilles et les papilles.

La troisième édition du festival Les Ondes à Monthey démarre ce vendredi 31 mai dans le cadre exceptionnel du pavillon des Mangettes, au bord d'un étang. Conçu et programmé par la pianiste valaisanne Beatrice Berrut, le festival propose trois jours de musique classique, mais pas seulement. Au menu des Ondes figurent aussi des agapes et une certaine idée de la convivialité.

Ainsi, vendredi se tient une soirée musicale et gustative sur le thème de l'Amérique du Nord avec des burgers, le Valéik Philharmonik dirigé par Laurent Zufferey et un programme autour des oeuvres du compositeur américain Aaron Copland. Samedi, ce sont des dégustations de mousseux, de vins et de whisky qui ponctuent quatre concerts de piano. Quant à la journée du dimanche, c'est un grand brunch qui attend les festivalières et festivaliers, des concerts et un atelier d'éveil musical destiné aux plus petits.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Un désir de simplicité

Le festival Les Ondes propose de la musique classique dans un contexte inhabituel et plus relax qu'à l'accoutumée. Une véritable volonté de la part de la pianiste et organisatrice de l'événement, Beatrice Berrut, qui s'en explique dans l'émission Musique Matin du 28 mai: "Comme musicienne, je suis moi-même stressée par tout le décorum qu'il y a autour de certains concerts de musique classique, le sérieux qui l'entoure. Je trouvais cela un peu dommage, car la musique a été écrite souvent par des gens très simples qui aimaient se retrouver dans des tavernes. Je voulais faire une démarche pour retourner un peu vers l'essence de cette musique écrite pour le partage."

De ce désir de simplicité découlent des choix surprenants pour un événement autour de la musique classique. Au festival Les Ondes, pas de programmes papier par exemple, mais un lien privilégié entre le public et les artistes qui présentent eux-mêmes les oeuvres qu'ils ont choisi d'interpréter.

Avec le cadre idyllique offert par le pavillon des Mangettes, ainsi qu'un programme prévu pour séduire les oreilles autant que les papilles, Beatrice Berrut espère bien attirer un public peu coutumier des concerts classiques. "C'est plein d'éléments qui font que les gens se disent: 'tiens, mais pourquoi cette fois on essaierait pas, on ne donnerait pas une chance à cette musique-là?", souligne en souriant la pianiste.

Propos recueillis par Benoît Perrier

Adaptation web: Lara Donnet