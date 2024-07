Au Festival de la Cité, Billie Bird s'entoure d'un choeur queer pour célébrer le collectif

Dans le cadre du Festival de la Cité, Billie Bird propose ce jeudi 4 juillet à Lausanne un concert inédit. La musicienne romande réinterprétera son répertoire en compagnie des FlamboyantesxXL, une chorale d'une trentaine de personnes queer et alliés réunies pour l'occasion.

Création commandée par la Festival de la Cité de Lausanne, le concert donné par Billie Bird le 4 juillet sur la scène Le Grand Canyon aura une particularité de taille.

Sur scène, la chanteuse sera accompagnée certes de son groupe de musiciens et musiciennes, mais également des FlamboyantesxXL, un choeur queer et allié créé pour ce projet. Ensemble, ils réinterpréteront les chansons de Bille Bird en version chorale.

Au départ, ce groupe s'est créé avec des personnes ayant participé au choeur Hot Bodies Choir qui avait donné un concert au Festival de la Cité l'année dernière et dont le but était de réunir des personnes désireuses de partager et d’élargir leurs pratiques féministes et queer. "Ensuite, cela s'est répandu comme une traînée de poudre", raconte Billie Bird, interrogée dans le 12h30 du 1er juillet.

Une démarche queer d'ouverture et de solidarité

Mais en quoi était-ce important pour la chanteuse que cette chorale soit queer? "Pour moi, c'était une évidence. J'ai toujours eu une démarche politique dans tout ce que je faisais. Une forme de militance. (...) Le fait de regrouper ces personnes-là était donc important, tout d'abord parce que ce sont des gens qui font partie de mon entourage - je fais moi-même partie de la communauté LGBTQIA+ -, mais également parce que je trouve très beau d'être dans une démarche queer d'ouverture de joie et de solidarité"

Après ce premier concert au Festival de la Cité, Billie Bird et les FlamboyantesxXL seront sur scène au Bee-Flat de Berne le 20 octobre. Et au vu de l'engouement au sein de la chorale pour faire perdurer ce projet, d'autres dates de concerts devraient venir s'ajouter prochainement.

"C'est tellement de travail, on a fait des heures et des heures de répétition, explique la chanteuse. Et pour moi, c'est aussi complètement fou de me dire qu'on va partir à 35 sur la route. Ca sera une fête magnifique."

Propos recueillis par Zoé Decker

Adaptation web: aq