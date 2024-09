Au Chant du Gros, l'enfant du pays Sim's a verni "A ta place", son septième album

La 32e édition du Chant du Gros a débuté jeudi 5 septembre au Noirmont (JU) avec le groupe corse I Muvrini. Cette même soirée a vu monter sur scène Francis Cabrel, le chanteur-accordéoniste français Claudio Capéo et aussi un enfant du pays, l'artiste Sim's qui y vernissait son septième album intitulé "A ta place".

Le Chant du Gros, le plus grand festival des Jurassiens, se tient au Noirmont depuis déjà 32 éditions. Du 5 au 7 septembre, la chanson française et le rap sont à l'honneur avec des artistes comme Francis Cabrel, Pascal Obispo ou encore Joey Starr.

Ce vendredi 6 septembre, le festival accueille Pascal Obispo pour la tournée d'anniversaire marquant ses trente ans de carrière, mais aussi le rappeur Joey Starr et l'auteur-compositeur plus rock Saez. Samedi, ce sont Patrick Fiori, Slimane ou, dans un autre registre, les soeurs violoniste et violoncelliste Camille et Julie Berthollet.

Sim's, l'enfant du pays

Le festival le Chant du Gros est aussi l'événement qui a servi de tremplin à Simon Seiler, alias Sim's. Le rappeur jurassien y a écumé toutes les scènes et a grandi avec le festival depuis plus de vingt ans. S'il s'est imposé dans le paysage suisse avec son rap lyrique et socialement engagé, Sim's prend aujourd'hui un virage vers la chanson française dans son nouvel album.

Toujours avec sa guitare bien sûr mais cette fois aussi avec son éternelle compagne, avec laquelle il a entièrement composé pour la première fois "A ta place", son enregistrement le plus personnel. "Je pense que c'est vraiment l'album qui ressemble le plus à ce que je suis et à ce que je fais maintenant", indique l'artiste dans le 19h30 du 5 septembre.

Au fil de ses treize nouvelles chansons, Sim's partage un titre avec sa fille, "Louise et moi". "Je suis aussi papa et ça, je trouve que cela force à l'optimisme. (...) A partir du moment où l'on devient papa, nos soucis deviennent très vite secondaires et ça fait un bien fou", souligne-t-il. C'est donc au Chant du Gros que Sim's avait logiquement choisi de vernir ce nouveau disque en offrant à ce public qu'il connaît par coeur un concert intimiste et familial.

Propos recueillis par Gilles de Diesbach

Adaptation web: Lara Donnet