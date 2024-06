"Attention départ", l'album posthume étrangement prémonitoire de Dani

Deux ans après sa disparition brutale à l'âge de 77 ans est paru le 14 juin dernier un album posthume de la chanteuse, actrice, mannequin et fleuriste française Dani. Intitulée "Attention départ" durant son écriture, cette oeuvre résonne aujourd'hui de façon étonnamment prophétique.

Sa voix, délicieusement rauque, revient comme un boomerang. Dani, pour le grand public, reste associée à cette magnifique chanson "Comme un boomerang" écrite par Serge Gainsbourg pour l'Eurovision de 1975, un titre non retenu alors, mais ressuscité en 2001 par le duo entre Dani et Etienne Daho.

Dani décrivait d'ailleurs Etienne Daho comme une "boussole". Et le chanteur français se retrouve aussi dans l'album posthume "Attention départ" en renfort discret sur un titre qu'il réalise intitulé "Rouge". Mais si la voix enfumée de Dani revit aujourd'hui, c'est surtout grâce à sa "garde rapprochée" comme elle l'appelait, notamment la guitariste Emilie Marsh, sa complice sur scène. La musicienne était en train de composer et d'enregistrer chez Dani les maquettes de chansons bien avancées, mais pas terminées, lorsque Dani s'est éteinte le 18 juillet 2022.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Rock, indocilité, ironie, joie et tendresse

"Attention départ" se verra finaliser en studio avec une autre musicienne, Edith Fambuena, qui signe la production et les arrangements. La productrice est notamment célèbre pour son travail sur des tubes d'Alain Bashung et avait aussi contribué à le ressusciter sur son album posthume.

On retrouve entre autres dans ce testamentaire "Attention départ" de Dani qui parle d'adieux et de nouveaux départs un titre signé par Jil Caplan, d'autres par Robi ou l'écrivain Pierre Grillet, ainsi qu'un duo avec l'actrice et chanteuse Emmanuelle Seigner. L'album oscille entre rock, indocilité, ironie, joie et tendresse. A l'image de son interprète, farouche anticonformiste en quête d'amour.

Sujet radio: Yves Zahno

Adaptation web: olhor