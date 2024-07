A Zurich, le premier concert de Taylor Swift a comblé les 50'000 fans présents

Tournée mondiale de tous les superlatifs, l'Eras Tour de Taylor Swift a posé ses valises à Zurich ces 9 et 10 juillet. Mardi, pour le premier concert de sa carrière en Suisse, la superstar américaine a ravi ses fans grâce avec un show millimétré de 3h15 qui a coché toutes les cases.

Mardi 9 juillet, 22h22: Taylor Swift disparaît de la scène du Letzigrund lors d'un final impressionnant avec paillettes, jeux de lumière et feux d'artifice. Elle met ainsi fin au premier de ses deux concerts donnés en Suisse.

Ses fans, connus sous le nom de Swifties, prennent encore quelques selfies, échangent des derniers bracelets de l'amitié comme le veut la coutume, mais tout le monde sait que le show est terminé et qu'il n'y aura pas de retour sur scène de la popstar. Car l'Eras Tour, tournée mondiale que la chanteuse américaine a entamée il y a plus d'une année et dont c'était le 113e concert ce mardi, est une machine bien huilée qui laisse peu de place à l'improvisation.

Le final du concert de Taylor Swift à Zurich le mardi 9 juillet 2024. [RTS - Andréanne Quartier-la-Tente]

"Grüezi Zurich"

Un peu plus de trois heures auparavant, la chanteuse la plus influente au monde apparaissait sur les notes de "Miss America & The Heartbreak Prince", suivi par le tube "Cruel Summer", au milieu de ses danseuses et danseurs cachés sous d'immenses pétales de fleurs. Puis de saluer le public par un "Grüezi Zurich" qui a fait tout son effet, malgré un nombre important d'anglophones dans le public.

Infatigable, Taylor Swift a ensuite enchaîné une quarantaine de titres retraçant ses dix-huit ans de carrière. Au gré de ses albums, elle présente aussi bien des ballades romantiques, de la pop, que des chansons plus électro, sans oublier celles de style plus country, le genre musical dans lequel la star a connu ses premiers succès. Et à chaque changement d'album, un autre tableau, une autre ambiance, un autre décor et, aurait-on envie de dire, une autre Taylor Swift.

Un show (trop) parfait

C'est indéniable que la chanteuse qui a remporté pour la quatrième fois le Grammy Award de l'album de l'année en 2024 - un record - est une performeuse hors pair, passant aussi vite d'une tenue à l'autre que d'un style musical à un autre. Aucune baisse de régime physique ou musicale pour la star dont l'endurance impressionne. Chaque geste, chaque regard est précis et contrôlé. Magnifiquement accompagnée par sa nombreuse troupe de danseurs et par son groupe de musiciens, rien ne déraille. De plus, sur scène, tout le monde sourit et semble heureux d'être là. Le show est parfait.

Il n'y a rien à reprocher, sauf peut-être un certain manque de spontanéité. Certes, la chanteuse échange avec son public, mais rien ne semble s'écarter de ce qui est prévu. Mardi soir, il y a bien eu ce moment de grâce où face aux acclamations et applaudissements encore plus appuyés du public à la fin d'une ballade, la chanteuse milliardaire semble se laisser aller à vivre le moment présent pendant quelques secondes.

Mais le show millimétré et précis comme une montre suisse se remet rapidement en marche. Très pro, la popstar se donne même la peine d'offrir à son public helvétique un "Danke, merci, grazie".

Roger Federer dans le public

Roger Federer était présent au concert de Taylor Swift à Zurich le 9 juillet 2024. [RTS - Andréanne Quartier-la-Tente]

Après trois heures et quart sans pause, la chanteuse américaine terminera tout de même son concert légèrement décoiffée, avec quelques mèches collées au front. On est rassuré, Taylor Swift est humaine!

Et si la star qui attirait tous les regards - et tous les téléphones portables - était bien évidemment sur scène, une autre star n'a pas manqué de se faire repérer dans le public mardi soir. Venu en famille, un certain Roger Federer au bras duquel on a pu apercevoir quelques bracelets de l'amitié, n'a pas manqué de faire tourner les têtes.

Certains auront aussi pu apercevoir le conseiller fédéral Albert Rösti ou la conseillère d'Etat vaudoise Nuria Gorrite, vêtue d'une robe à paillettes de circonstance.

Des Swifties ravis

Dans le public, les Swifties, dont certains et surtout certaines attendaient ce premier concert donné par la star en Suisse depuis des années, n'hésitant pas à faire la queue dès le matin sous un soleil de plomb pour se trouver au plus près de leur idole, sont comblés.

>> A voir aussi, des centaines de fans sans billet ont vécu le concert de Zurich de l'extérieur : Des centaines de fans sans billets ont vécu le concert de Taylor Swift de l'extérieur / L'actu en vidéo / 50 sec. / aujourd'hui à 10:10

L'ambiance est bienveillante et bon enfant, due également à la bonne organisation dans et aux alentours du stade qui a permis aux 50'000 fans de se rendre et de repartir du Letzigrund dans de bonnes conditions.

Vêtu pour bon nombre d'une tenue en adéquation avec leur star: principalement des robes à paillettes, chapeaux et bottes de cow-girls, ils et elles ont pu chanter et danser sur les plus grands tubes de Taylor Swift dont son fameux "Shake it off" qui n'a pas manqué de faire encore monter la température sur le terrain du Letzigrund.

Le stade du Letzigrund rempli de 50'000 fans de Taylor Swift. [RTS - Andréanne Quartier-la-Tente]

Et que ça soit Liana, 28 ans et Sarah, 24 ans, des fans venues de Morges qui ont pu trouver des billets à la dernière minute pour ce concert à Zurich ou pour Alicia, une fan venue depuis l'Alsace qui espérait éventuellement être repérée dans la foule par la star grâce à son costume, c'est le final qui a été considéré comme "le climax du concert". "C'était le moment qui, avec le show de lumières et les feux d'artifice, était le plus intense. Aussi parce c'est le dernier moment où l'on voit Taylor Swift avant longtemps", nous dit Alicia avant de monter dans l'un des trains mis en place exceptionnellement par les CFF pour ramener les fans chez eux.

Andréanne Quartier-la-Tente