A Sion, Olivia Seigne met en scène "Didon et Enée" dans l'ancienne usine de Chandoline

L'opéra "Didon et Enée" de Purcell se joue dès le 30 août et jusqu'au 25 septembre à l'usine de Chandoline de Sion. Dans une mise en scène de la comédienne Olivia Seigne, l'oeuvre est présentée dans l'orchestration originelle voulue par le compositeur, sous la direction musicale de Charles Barbier.

Créé en 1689, "Didon et Enée" raconte, en trois actes, l'histoire d'une passion entre la reine de Carthage, Didon, et le prince troyen Enée. Celui-ci, trompé par une sorcière, va abandonner Didon qui en mourra de désespoir. Cet opéra, la comédienne Olivia Seigne souhaitait le mettre en scène depuis longtemps avec l'association Ouverture-Opéra - association valaisanne pour la création et la promotion de spectacles lyriques dans le canton -, dans un cadre hors-norme, hors des murs de l'institution.

"L'opéra se joue dans une ancienne usine hydro-électrique à Sion. Après 'La flûte enchantée' il y a deux ans, on avait envie de revenir à une oeuvre baroque. On s'est dit que c'était le bon moment pour monter cette perle qu'est 'Didon et Enée'. Elle est plus courte et a une espèce de fulgurance car tout se déroule extrêmement vite. On propose aussi un prologue qui est une surprise", explique Olivia Seigne dans l'émission Vertigo du 22 août.

L'espace offert par l'usine de Chandoline datant des années 1930 permet de proposer une mise en scène grandiose grâce à une scène de trente mètres de profondeur. "On profite de l'onirique que nous offre cette usine, avec sa lumière. On rentre petit à petit dans une proposition qui est de l'ordre du magnifique en essayant de transformer cette usine en un monde merveilleux sous les yeux des spectateurs, indique Olivia Seigne. Rien que pour l'usine, il faut venir voir cet opéra".

>> Ecouter l'interview d'Olivia Seigne dans Vertigo du 22 août 2024 : L'invitée : Olivia Seigne, "Un été lyrique à Sion" / Vertigo / 21 min. / le 22 août 2024

Pour l'amour de Purcell

La mise en scène de "Didon et Enée" est une manière pour la metteuse en scène de montrer tout l'amour qu'elle porte à Purcell. "Il est fascinant. Comme Mozart, il est mort à 36 ans. A 18 ans, il était chef d'orchestre et compositeur pour les vingt-quatre violons du Roi. On a envie de rentrer dans ce monde et le découvrir. C'est une musique tellement belle, tellement subtile. L'histoire racontée est toute simple, mais en fait, elle est subjuguante", souligne Olivia Seigne.

Pour interpréter "Didon et Enée", Olivia Seigne a fait le choix d'une distribution très jeune (Béatrice Nani dans le rôle de Didon, Baptiste Bonfante dans celui de Enée, Pilar Alva Martín dans le rôle de Belinda ou encore Valérian Bitschnau dans celui de Marin). "Ils sont jeunes, mais en même temps ils sont impressionnants de maturité. Ils peuvent vraiment nous émouvoir et nous emporter très loin. (...) Ce sont des personnes qui sont assez rock'n'roll et qui ont envie de tester quelque chose de nouveau".

Pour Olivia Seigne, cet opéra est un rappel de la fragilité de la paix qui maintient le monde, mais aussi du bonheur précieux qu'il faut chérir.

Propos recueillis par Pierre Philippe Cadert

Adaptation web: Lara Donnet