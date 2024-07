À Genève, l'exposition "Voyage enchanté" lie musique et géographie

L'Université de Genève (UNIGE) propose "Voyage enchanté", deux expositions et un jeu en ligne pour découvrir le pouvoir de la musique sur nos imaginaires géographiques. Au programme, plus de 150 titres issus de la musique populaire.

"Cette exposition nous raconte que nous sommes tous des géographes. Nous avons tous un rapport à l'espace, une façon de comprendre les lieux, de les aimer ou non. La musique est quelque chose de très important pour comprendre ce lien", explique Nicolas Leresche, commissaire de l'exposition "Voyage enchanté", dans l'émission La Belle Echappée du 23 juin 2024.

Au programme de ce "Voyage enchanté" - à découvrir en deux escales à la Salle d'exposition de l'UNIGE et aux Bains des Pâquis ou virtuellement via un jeu en ligne - figurent plus de 150 titres issus de la musique populaire.

Un lien entre musique et géographie

Lorsque les visiteurs et visiteuses arrivent dans l'exposition, une Fiat 501 des années 1960 capte immédiatement leur attention. À l'intérieur, il est possible de sélectionner un pays et une période pour écouter la musique correspondante, des Pays-Bas à la Suisse en passant par l'Iran et le Mali. "La voiture a été un élément important après la Seconde Guerre mondiale pour l'essor du tourisme en Europe", poursuit Nicolas Leresche.

Et d'ajouter: "Et puis c'est un lieu où l'on écoute beaucoup de musique - vous avez peut-être déjà préparé des playlists quand vous partez en voyage. La voiture est donc un moyen de se déplacer dans l'espace, mais aussi un véhicule pour l'imaginaire: les lieux que nous traversons en voiture vont être marqués par les chansons que nous écoutons au moment où nous conduisons."

Une chanson est donc capable de nous situer dans les lieux et de nous rappeler une expérience. "Cela rentre dans la géographie culturelle. À Genève, des travaux importants ont été menés pour essayer de comprendre cette dimension symbolique de nos rapports aux lieux", précise Nicolas Leresche.

Une influence bien réelle

De son côté, Jean-François Staszak, professeur au Département de géographie de l'Université de Genève, ajoute: "Les chansons peuvent transformer les lieux en les rendant attractifs ou répulsifs, ou même jouer un rôle dans la formation des destinations touristiques. Par exemple, le fado donne envie d'aller à Lisbonne. Idem pour Liverpool et les Beatles."

Enfin, les chansons peuvent avoir un effet déstigmatisant pour certains endroits comme les banlieues et les cités. "C'est devenu le sujet d'un nouveau genre de musique, participant d'ailleurs de sa requalification. Une chanson à succès qui parle d'un quartier lui donne une dignité et une identité."

Sujet radio: Muriel Mérat

Adaptation web: Myriam Semaani