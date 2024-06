"A Big Old Fire", la folk-pop feutrée et mélodique de The Company of Men

Le groupe romand The Company of Men est de retour depuis le 31 mai avec un troisième album enregistré au coin du feu en montagne et justement baptisé "A Big Old Fire". Le quatuor y propose une élégante folk-pop feutrée et mélodique qui prend racine dans l'âge d'or des années 1970.

"A Big Old Fire" est né durant une résidence de quatre week-ends proposée par le Palp Festival dans un chalet à Bruson, dans le Val de Bagnes, pendant l'hiver 2021-2022. Un peu de temps et de moyens qui ont permis d'esquisser, puis d'écrire collectivement et sereinement le troisième chapitre discographique de ces quatre musiciens romands aguerris, anciens membres de formations plus rock et pop comme Favez ou Chewy.

L'enregistrement a ensuite été réalisé avec les apports du bassiste et producteur lausannois Marcello Giuliani (Etienne Daho, Erik Truffaz, Jane Birkin ou The Young Gods) qui a emmené dans ses bagages le batteur Raphaël Chassin (Johnny Hallyday, Arthur H, Miossec, Vanessa Paradis ou Peter Doherty). Cette section rythmique de luxe a gravé dans les conditions du live "A Big Old Fire" aux prestigieux studios ICP de Bruxelles.

Ampleur et amplitude inédites

"La présence de notre coproducteur Marcello Giuliani, qui a beaucoup d'expérience, a permis surtout de trancher quand nous étions en désaccord sur les versions à adopter de nos morceaux, quand nous hésitions à les jouer plutôt acoustiques, rapides ou lents. Nous n'avons pas fait de notre démocratie une tyrannie éclairée pour autant,mais je crois avec le recul qu'on a pris ensemble les bonnes décisions", explique Gregory Wicky, chanteur et guitariste de The Company of Men, dans l'émission Vertigo du 10 juin.

Tous ces nouveaux éléments sonores permettent au répertoire du groupe composé encore de Christian Wicky (guitare, chant), Jeff Albedla (guitare, piano, chant) et Guillaume Conne (guitare, piano, chant) de trouver une ampleur et amplitude inédites. A travers onze chansons sans fioritures, "A Big Old Fire" alterne ainsi efficacement folk dépouillée et pop plus énergique.

On y retrouve aussi deux clins d'œil et hommages appuyés à Leonard Cohen (le refrain repris de "Ain't No Cure For Love") et à Mama Cass, la chanteuse de la formation californienne The Mamas & The Papas ("Mama Cass").

Feu et plaisir musical intacts

"L'amplitude sonore vient sans doute du studio ICP à Bruxelles, où l'on entend presque la grande pièce qui résonne, ce que l'on recherche quand on enregistre en live. Et cela provient aussi sûrement du fait que l'on a mis moins de choses dans les morceaux par rapport au disque précédent fait chez moi. J'ai une mauvaise tendance à vouloir empiler les couches en voulant ajouter des instruments. Et là, il y a quasiment seulement ce qu'on a joué en live à six et cela respire mieux", détaille Gregory Wicky, amusé.

Sur le fond, "A Big Old Fire" voit également The Company of Men se montrer en quête "de sens et de sérénité" à travers des titres comme "These American Chords", qui mesure le chemin parcouru vers un objectif, ou "Race Car Driver" qui interroge un héritage familial compliqué, en évoquant la figure du défunt père et ex-pilote de course des frères Christian et Gregory Wicky. En se souvenant plutôt des belles choses, The Company of Men parvient à en faire une chanson pleine de douceur plutôt que de rancoeur.

Par rapport à la recherche de sens qui s'est imposée, Gregory Wicky estime qu'elle vient des questions "sur le monde qui correspond ou non aux attentes qu'on s'en faisait. Cela touche désormais aussi à la simplicité, au plaisir et à la communion qu'il y a encore à faire et partager du rock à plus de cinquante ans. Quand on fait tous de la musique depuis l'âge de quinze ans, j'avais supposé que le feu s'éteindrait au bout d'un certain temps, d'où le titre de l'album. Alors qu'on a constaté qu'il était toujours vif, que le plaisir était intact".

Olivier Horner