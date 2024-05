24H SONO, le marathon musical qui s'invite dans les musées lausannois et sur les ondes

Trois concerts et onze dj sets dans pas moins de huit musées. C'est ce que propose 24H SONO, première édition d'un marathon musical qui se déroule samedi 1er juin. Initié par l'Association des musées de Lausanne et Pully, ce nouveau rassemblement gratuit invite à découvrir les musées autrement.

Comment fédérer la vingtaine de musées de la région lausannoise? Si l'automne est marqué par la Nuit des musées, l'Association des musées de Lausanne et Pully (AMLP) voulait également proposer un événement estival. C'est désormais chose faite avec 24H SONO, premier marathon musical qui se déroule ce samedi 1er juin dans huit lieux différents et sur les ondes de Couleur 3.

24 heures de musique non-stop

Une douzaine d'artistes se produiront durant 24 heures et quoi de mieux qu'un concert horizontal pour débuter la journée? Au Jardin botanique de Lausanne, les sons hypnotiques d'OSOMO berceront les lève-tôt dès 6h du matin. Au Palais de Rumine, la voix envoûtante de la chanteuse neuchâteloise Giulia Dabalà sera suivie d'un dj set aux vinyles du Veveysan Mehdi Barclay.

Plus tard dans la journée, la Valaisanne Moictani animera le Musée d'art de Pully avant de faire place à la brésilienne Modesta. Dès 19h, les amateurs et amatrices de hip-hop se dirigeront vers l'EPFL, quant à la fin de soirée, elle se déroulera au Bourg Music Club avec les artistes Janeen, Bò Bún et Eva May.

Hormis la soirée au Bourg, la totalité des concerts est gratuite, tout comme l'accès aux musées, étant donné qu'il s'agit du premier samedi du mois. Une belle façon de découvrir les musées d'une autre manière.

sc