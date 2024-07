Huit recommandations de lecture pour cet été

Couverture de "Les indulgences" de Pascale Kramer. [Editions Flammarion]

"Pascale Kramer met en scène la jeune Clémence, qui a une relation avec son oncle et se dit amoureuse de cet homme à femmes complètement immature. Le récit court sur une quarantaine d'années et l'écrivaine sonde les répercussions de ce secret sur toute une constellation familiale.

En maîtresse incontestée de la nuance, Pascale Kramer saisit comme personne les contradictions de ses personnages, les ambivalences des relations intimes. Elle est à l'écoute des corps et de tout ce qui demeure sous les radars de la morale et des attentes sociales. Beaucoup se joue donc ici dans les silences, derrière les gestes. C'est un grand art de la nuance qui s'exprime dans une langue superbe, des phrases amples et riches capturant les mouvements de l'âme et ses ambiguïtés."

Par Anne Pitteloud.

