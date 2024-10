Zep se confie dans un nouveau livre-somme intitulé "Dessiner le monde"

Le dessinateur genevois Zep a publié le 16 octobre un recueil de conversations avec son ami journaliste Romain Brethes, abondamment illustré de croquis et dessins inédits autres que ceux de son célèbre Titeuf. Il y évoque son enfance, mais aussi les dangers climatiques et le rock.

À 56 ans, Zep se confie dans un livre de 160 pages au fil d'illustrations et de croquis inédits qui explorent en parallèle de Titeuf d'autres pans de son œuvre et creusent un nouveau sillon graphique plus réaliste et mature.

Le Genevois revient dans "Dessiner le monde" sur ses origines et son parcours, de la naissance de Titeuf à ses bandes dessinées, en passant par sa passion pour le rock. Il y discute avec Romain Brethes, journaliste au Point, professeur et collaborateur régulier du festival de la bande dessinée d'Angoulême.

Zep lui-même a contacté Romain Brethes pour rédiger l'ouvrage. "C’est un journaliste que je connais depuis longtemps. Nous avons souvent animé des rencontres à Angoulême et à Paris. Il suit cette partie réaliste de mon travail depuis mon album 'Une histoire d'hommes' sorti en 2013", explique Zep dans l’émission Vertigo du 15 octobre 2024.

La pochette du livre de Zep et Romain Brethes "Dessiner le monde" [Rue de Sevres]

Trouver du sens à son métier

Les entretiens du livre se sont déroulés durant un an et demi, au fil de la disponibilité des deux hommes. "Au départ, l'idée était de découvrir un peu cette transformation du dessin humoristique au dessin réaliste. Mais pour finir, la discussion était beaucoup plus large. Nous sommes partis de l'enfance, en nous demandant pourquoi on se mettait à dessiner. Tous les enfants le font, mais pourquoi est-ce que certains continuent ensuite? Qu'est-ce que c'est, raconter des histoires?", explique Zep.

"Dessiner le monde" est divisé en trois parties: "Naissance d'un dessinateur" montre les croquis de Zep enfant tout en expliquant son parcours pré-Titeuf, "Métamorphose d’un trait" dans laquelle Zep se lance dans des bandes dessinées plus adultes et "Du monde et des corps" qui se concentre sur la manière dont Zep dessine le monde qui l’entoure.

"Ce qui est toujours particulier quand on fait un livre comme celui-ci, c'est que l'on raconte une histoire dont on n'a pas la fin, indique Zep. Tout cela participe à une évolution artistique dont on ne sait pas exactement où elle va. Quand on a la chance de faire un métier créatif, l'idée est qu'il y ait des nouvelles choses, que des nouvelles directions soient prises de temps en temps."

Un succès connu jeune

Grâce à son personnage Titeuf, Zep a connu le succès très jeune. "C'est toujours un paradoxe. Beaucoup de gens se disent ‘c'est bon, c'est réussi, on peut s'arrêter là.’ Evidemment, je ne me suis pas dit ‘ma carrière s'arrête là et je vais faire cinquante albums de Titeuf’, sinon je me serais ennuyé. Il fallait que je fasse d'autres choses pour garder un plaisir intact avec ce personnage. Cette démarche-là est racontée dans ce livre."

Au fil de la conversation, le dessinateur constate aussi une évolution de ses ambitions artistiques. "Ce que je rêvais de faire à vingt ans n’est pas ce dont je rêve de faire aujourd'hui. Et j'imagine qu'à 80 ans, j'aurai encore d'autres attentes par rapport au dessin, puisqu’on sait que généralement les auteurs de BD ne prennent pas tellement leur retraite. J'espère que je vais continuer à dessiner et à ouvrir de nouvelles pistes."

Sujet radio: Rafael Wolf

Adaptation web: Myriam Semaani