"Vous êtes l'amour malheureux du Führer", quand Jean-Noël Orengo défait le mythe Speer

Il a toujours affirmé n'avoir jamais rien su de la Solution finale. Albert Speer (1905-1981) est l'un des rares proches d'Adolf Hitler à avoir échappé à la peine de mort lors des procès de Nuremberg (1945-1946), plaidant coupable collectivement, mais non coupable individuellement. Il purge une peine vingt ans de prison à Spandau, où il rédige patiemment ses mémoires sur des morceaux de papier hygiénique.

A sa libération en 1966, Speer, cet homme tout autant admiré que jalousé par les proches du Führer, est l'un des seuls témoins encore vivants de l'intimité d'Hitler. Dès sa sortie en 1969, l'autobiographique "Au cœur du IIIe Reich" est un immense succès littéraire, qui reste encore aujourd'hui une source historique de première main, malgré des incohérences plus que problématiques.

Très peu de temps après leur parution, les mémoires de Speer sont déjà remises en question par certains historiens. C'est le cas en 1971, lorsqu'Erich Goldhagen, survivant des camps, révèle un discours d'Himmler de 1943 dans lequel, en substance, le ministre de l'Intérieur remercie Albert Speer, présent, pour sa contribution à la mise en œuvre de la Solution finale.

Il [Himmler] termine en disant qu'ils sont maintenant informés, qu'ils devront garder cela pour eux, et prendre, au nom du peuple allemand, la responsabilité de la réalisation et pas seulement l'idée, de la disparition des Juifs de la Terre, et qu'il leur faudra emporter ce secret dans leur tombe.

Extrait de "Vous êtes l’amour malheureux du Führer" de Jean-Noël Orengo