"Une fille du sud", le duel au soleil de Juliette Granier

La pianiste et animatrice radio Juliette Granier, collaboratrice de la RTS, restitue dans "Une fille du sud" le mystère d'une famille catalane française où règne le silence et la violence. Ce premier roman dresse le portrait de Catalina, une jeune fille lumineuse qui cherche la liberté.

"Une fille du sud" raconte comment Catalina, une jeune femme née en 1980 au sein d'une famille vigneronne traditionnelle, se saisit de son propre destin entravé par la main castratrice de sa grand-mère.

Personnage solitaire et farouche, elle doit assimiler l’apprentissage du pouvoir, des relations amoureuses, composer avec la transmission du patrimoine et l’envie de fuir la province. Une affaire de mœurs familiale vient tout bouleverser et il est alors question pour Catalina d’œuvrer à sa propre délivrance.

Les odeurs de la Catalogne

Ce premier roman est rempli de la chaleur et des odeurs de la Catalogne française, où se déroule l'histoire. Pour Juliette Granier, originaire de Perpignan, son livre se devait de porter haut la voix de ce coin de pays.

"Cette région, à mon sens, n'existe pas assez dans le paysage littéraire francophone. On a le sud de Mauriac, du côté bordelais, le sud provençal avec Pagnol et compagnie, mais ce sud-là est particulier. Plusieurs langues y coexistent, le français et l'espagnol, avec toute l'immigration postfranquiste, l'arabe, le catalan et une langue gitane qui est une espèce d'agrégat de plusieurs choses", souligne-t-elle dans l'émission Quartier livre du 23 juin.

Se réapproprier son destin

Avec "Une fille du sud", Juliette Granier donne la parole à des femmes qui souhaitent se libérer des injonctions et cherchent la lumière, l'appropriation de leur propre destin. "Je voulais retrouver l'énergie de la conquête de soi version féminine", explique encore l'autrice dans l'émission A voix haute du 23 juin.

Il est souvent discuté du pouvoir que les hommes détiennent; mais plus rarement de celui que les femmes découvrent. Juliette Granier, autrice de "Une fille du sud"

Des femmes puissantes

Son héroïne, Catalina, se révolte et refuse les rôles imposés par les hommes ainsi que la posture de la femme dévouée et silencieuse. "On a souvent décrit les personnages féminins comme si on avait subtilisé leur voix. La femme est une muse, une victime, elle attend le mariage, le prince charmant, le ci, le ça. Ou alors elle a vécu les pires horreurs. Et je me disais: mais où est le personnage volontaire, le personnage désirant, le 'je' d'une femme?", s'interroge Juliette Granier.

>> A écouter, l'interview de Juliette Granier dans l'émission A voix haute: : juliettegranier.net - Juan-Carlos Hernandez A voix haute - Juliette Granier présente son premier roman " Une fille du Sud" / A voix haute, le rendez-vous de Manuela Salvi / 15 min. / dimanche à 12:40

Le roman n'est pas une autobiographie. Mais le personnage de Catalina, qui ne se reconnaît pas dans des figures féminines littéraires comme Anna Karénine ou Emma Bovary, reflète par certains côtés "le désarroi" ressenti en son temps par l'auteure elle-même, "face au monde qui [lui] était proposé". Avec "Une fille du sud", Juliette Granier comble assurément un silence, celui de la voix féminine.

Propos recueillis par Ellen Ichters et Manuela Salvi

Adaptation web: mh